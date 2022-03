Ukrajinci trdijo: Ruske enote so ugrabile župana v Melitopolu

V mestu Melitopol na jugu Ukrajine, ki so ga zasedle ruske enote, naj bi po navedbah ukrajinske strani ugrabili župan Ivana Fedorova. Namestnik vodje urada ukrajinskega predsednika Kirilo Timošenko je prek telegrama objavil del videoposnetka, na katerem je videti ljudi s kapucami, kako moškega, ki da je župan, vodijo iz osrednje stavbe. Te novice ni bilo mogoče neodvisno preveriti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Proruski separatisti na vzhodu Ukrajine so nedavno 33-letnega Fedorova obtožili, da financira ukrajinske nacionalistične organizacije. Denar naj bi po njihovih navedbah porabili za promocijo »terorističnih zločinov nad miroljubnimi prebivalci Donbasa«. V mestu so sicer v četrtek po proukrajinskih demonstracijah predstavili »prostovoljce« iz separatističnih območij na vzhodni Ukrajini kot nove policijske sile v mestu. Melitopol ima sicer okoli 150.000 prebivalcev.

Ukrajinske oblasti so prepričane, da bi se lahko Belorusija kmalu pridružila Rusiji v vojni proti Ukrajincem. Imeli so celo informacije, da bi se to lahko zgodilo že danes, a ZDA pravijo, da nimajo dokazov, da bi bili vojaki Belorusije, ki velja za tesno zaveznico Rusije, v Ukrajini, je danes sporočil Pentagon. »Nismo videli nobenih znakov, da bi se beloruske enote ali sile premaknile v Ukrajino,« je novinarjem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby. ZDA nimajo nobenih znakov o neposredni vpletenosti beloruskih sil, kar pa »ne pomeni, da se to ne bi moglo zgoditi, ali da se ne bo zgodilo«. Dejal je še, da so ZDA zaznale navedbe beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, da bi sile njegove države »prišle v obrambo ruskih sil, če bi bile napadene. To je prvič, da je kaj rekel o morebitni vpletenosti Belorusije.«

Neimenovani visoki ameriški obrambni uradnik je danes ob tem navedel, da so ruske sile iz Belorusije v Ukrajino izstrelile več kot 80 raket, kar je približno 10 odstotkov od vseh ruskih raket, izstreljenih nad Ukrajino od začetka invazije. Znotraj Ukrajine so ruske čete po njegovih navedbah izstrelile skoraj 400 izstrelkov, slabo polovico pa iz Rusije.