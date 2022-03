Ukrajinci preprečili atentat na predsednika Zelenskega

Ukrajinske varnostne sile naj bi preprečile poskus atentata na predsednika Volodimirja Zelenskega potem, ko so dobile opozorilo od članov ruske varnostne službe, ki se ne strinjajo z napadom na Ukrajino, poroča ameriški medij Axios, ki se sklicuje na načelnika ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo Oleksija Danilova.

Danilov je sporočil, da so jih člani ruske Zvezne varnostne službe (FSB), ki so proti vojni obvestili, da so atentat nameravali izvesti pripadniki posebnih enot Čečenije, ki pa so jih uničili še preden so lahko dosegli svoj cilj.

Zelenski od začetka ruskega napada na Ukrajino trdi, da ga želijo Rusi ubiti skupaj z družino. ZDA naj bi mu ponudile pomoč pri odhodu iz države, vendar je ostal in postal simbol odpora Ukrajincev proti ruski agresiji.

Danilov je sporočil, da so del čečenske enote uničili pri Gostomelu, drugi del pa je pod ognjem.

Ruske sile naj bi zavzele Herson, boji tudi v Harkovu

Ruske sile naj bi davi zasedle mesto Herson na jugu Ukrajine. Ni sicer jasno, kakšen je položaj v mestu, vendar pa od tam prihajajo informacije, da so na ulicah ruski vojaki. V Harkovu na vzhodu Ukrajine pa so ponoči pristali ruski padalci, v mestu potekajo boji.

Župan Hersona Igor Kolihajev je za lokalni radio povedal, da so ruske sile ponoči zavzele železniško postajo in pristanišče. »Boji se nadaljujejo in dogaja se zasedba našega mesta,« je dejal.

Dodal je, da je umrlo precej ljudi, tako vojakov kot civilistov, predstavniki oblasti pa se trudijo ljudem pomagati, da bi se zatekli na varno.

Herson je mesto s 300.000 prebivalci, ki leži med mestoma Mikolajev in Nova Kahovka. Ruske sile na tem območju Ukrajine najhitreje napredujejo ter napadajo več mest. Iz Mikolajeva so so sicer sporočili, da je mesto še v ukrajinskih rokah.

Iz Harkova, ki je bil v torek tarča silovitega ruskega obstreljevanja, v njem je bilo uničeno tudi poslopje, v katerem je slovenski konzulat, pa poročajo, da so v mesto prišle ruske desantne sile. V mestu pa potekajo boji, Rusi so napadli tudi lokalno bolnišnico. Predstavnik ukrajinskega notranjega ministrstva Anton Gerahčenko je dejal, da ni dela mesta, ki ga rusko topništvo še ni napadlo.

Biden napovedal zaprtje ameriškega zračnega prostora za ruska letala

Ameriški predsednik Joe Biden je svoj sinočnji govor o položaju v državi uvodoma posvetil ruskemu napadu na Ukrajino in zatrdil, da bo svoboda vedno slavila nad tiranijo, med drugim pa je ob nizanju že sprejetih sankcij proti Rusiji napovedal še zaprtje ameriškega zračnega prostora za ruska letala.

Ukrajina je bila opazno prisotna v kongresni dvorani, saj so bili nekateri kongresniki in senatorji ter gostje oblečeni v modro in rumeno barvo ukrajinske zastave, ki so jim imeli številni tudi na oblačilih. Med častnimi gosti na galeriji ob prvi dami Jill Biden pa je bila tudi ukrajinska veleposlanica v ZDA Oksana Markarova.

»Zgodovina nas uči, da ko diktatorji ne plačajo za agresijo, je še več kaosa. Zvezo Nato smo ustvarili zato, da ohranja mir in stabilnost v Evropi. Putin je mislil, da nas bo s svojo neizzvano vojno razdelil doma in v Evropi, vendar se je zmotil. Bili smo pripravljeni in enotni in enotni smo ostali,« je dejal Biden in zagotovil nadaljnjo podporo Ukrajini.

»Naj nas jeklena volja Ukrajincev navdihuje še naprej,« je dejal in zagotovil, da bodo ZDA z zavezniki branile vsak centimeter ozemlja zveze Nato, čeprav pa se ameriški vojaki v Ukrajini ne bodo borili proti Rusom.

Zatrdil je, da je ruski predsednik Vladimir Putin bolj osamljen kot kadarkoli doslej, naštel doslej sprejete sankcije, ruskim oligarhom pa zagotovil, da jim bodo vzeli luksuzne jahte in drugo premoženje, ki so ga pridobili po zasluti skorumpiranega režima. Napovedal je ustanovitev posebne delovne skupine pravosodnega ministrstva ZDA za ta namen.