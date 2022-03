Ukrajinci postali Iranci: Biden spet vse zamešal (VIDEO)

Ameriški predsednik Joe Biden je na letnem srečanju, ko pred kongresom spregovori o položaju v državi, uvodni del govora posvetil ruskemu napadu na Ukrajino in zatrdil, da bo svoboda vedno slavila nad tiranijo. Njegove besede pa so spert odmevale na spletnih omrežjih, saj je med govorom zamešal Ukrajince z Iranci. »Putin lahko obkoli Kijev s tanki, a nikoli ne bo osvojil duš in src iranskega naroda,« je izjavil Biden. Pri tem ni niti za trenutek pokazal, da bi se svoje napake zavedal.

Pojavil se je tudi posnetek, s katerega se vidi, da je podpredsednica ZDA Kamala Harris, ki je stala za Bidnom, po njegovi napaki tiho izgovorila besedo 'ukrajinski'.

Gre za še eno v vrsti napak, ki jih je Biden v preteklosti že naredil. Lani je podpredsednico pomotoma označil za predsednico, Putina je napačno poimenoval v Klutina ...