Ukrajinci dosegli največji preboj na jugu države

Ukrajinska vojska je v zadnjih dneh med napredovanjem na jugu in na vzhodu države osvobodila več krajev, ki so jih zasedali ruski okupatorji, je v torek zvečer v svojem nagovoru na družbenih omrežjih sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zelenski je dejal, da njihove sile hitro napredujejo in so vzpostavile nadzor nad več kraji v regijah Herson, Harkov, Lugansk in Donjeck. Po njegovih besedah so samo v hersonski regiji na jugu v zadnjih urah zavzeli osem krajev. »Naši vojaki se ne ustavljajo. Samo vprašanje časa je, preden bodo okupatorja izgnali z našega ozemlja.«

Ukrajinske sile naj bi prebile rusko obrambno linijo na jugu države in dosegle največji preboj na jugu države od začetka vojne, nadaljevale so tudi protiofenzivo na vzhodu. Že v soboto so ukrajinske sile zavzele strateško pomembno mesto Liman v regiji Donjeck.

Prepoved pogajanj z Rusi

Včeraj je Zelenski je na svoji spletni strani objavil odlok, ki Ukrajincem prepoveduje pogajanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Odlok je pred tem sprejel ukrajinski svet za varnost in obrambo, z njim pa se je odzval na rusko priključitev štirih ukrajinskih regij na jugu in vzhodu države.

