Ukrajinci delijo status iz leta 2032: Putinova smrt je bila grozna in žalostna

Število Ukrajincev, ki so v zadnjih dneh na družbenih omrežjih delili vizijo grafičnega oblikovalca Nikite Ribakova, narašča. Čeprav ga je v času, ko je odprl profil na instagramu, spremljalo manj kot 10.000 ljudi, je njegova napoved, kako bo ta del Evrope videti čez deset let, zbrala že 19-krat več všečkov.

»Pomlad. 2032.

Minilo je deset let, odkar smo zmagali v vojni in dosegli ozemeljsko celovitost. V teh trenutkih se spominjamo preteklosti tako naših junakov kot junakinj. Minilo je deset let, odkar je Ruska federacija prenehala obstajati in je razpadla. Ta prostor je bil ograjen z visoko ograjo in za vedno ločen od civiliziranega sveta. Osamljeni za to ograjo trdijo, da ima ogroženo rusko prebivalstvo še vedno navado stati v vrsti pri zaprtih McDonald'sih in IKEI.

Minilo je deset let, odkar je Putin umrl. Umrl je grozno in žalostno in v tem je zagotovo presegel svojega idola Hitlerja. Njegove generale in vse vpletene v ukrajinski genocid so ob podpori haaškega sodišča javno usmrtili na trgih. Minilo je deset let, odkar smo obnovili Ukrajino. Naša mesta so postala najbolj znana na svetu in ljudje z vsega sveta si jih hodijo ogledovat. Po vojni smo vsi praznovali. Zelenskemu smo dali malo oddiha in se nekaj tednov na twitterju nismo prepirali z oblastmi. In potem je šel v drugi mandat, podprli smo ga.

Biden: To bi bila tretja svetovna vojna

Ukrajina je že deset let zgled uspešne in razvite evropske države. Deset let je minilo, odkar je prišel mir. Vem, da je to težko verjeti v letu 2022, ampak bodi pogumen. Pred nami je velika prihodnost in v njej čudovita Ukrajina,« je zapisal Ribakov.