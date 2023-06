Ukrajina vrača udarec Rusiji

Kijev je bil danes znova tarča ruskih zračnih napadov. Po navedbah Ukrajine je Moskva izstrelila 15 manevrirnih raket in 18 brezpilotnih letal, vse pa naj bi zračna obramba sestrelila. O morebitnih žrtvah ali škodi napadov ukrajinske oblasti tokrat ne poročajo, medtem ko so v včerajšnjem napadu umrli trije ljudje, med njimi en otrok.

Ukrajinci napadli ruske položaje

Kot poročajo tuji mediji, je šefica ukrajinske mestne vojne uprave Brdjanska potrdila, da so ukrajinske sile napadle ruske položaje. O poskusih vdora v rusko regijo Belgorod v bližini mesta Šebekino poroča tudi rusko ministrstvo.

V ukrajinskem napadu je skupno sodelovalo do 70 borcev, pet tankov, štiri oklepna vozila in tovornjak kamaz, ruske letalske sile in artilerija so ubile več kot 50 ukrajinskih vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V današnjem novem obstreljevanju mesta Šebekino sta bili ubiti dve ženski, potem ko so domnevni ukrajinski izstrelki zadeli njun avtomobil, je sporočil guverner regije Belgorod Vjačeslav Gladkov. Ob tem je dodal, da sta bila v napadu ranjena tudi dva moška, ki sta v kritičnem stanju in so ju že prepeljali v bolnišnico.

Zaradi pogostega obstreljevanja Šebekina so številni prebivalci pobegnili v mesto Belgorod, kjer so že vzpostavljeni centri za razseljene osebe. »Glavno vprašanje zdaj je zagotoviti pomoč ljudem in jim pomagati pri evakuaciji,« je poudaril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in obsodil molk mednarodne skupnosti, ki »kljub dokazom o napadih na civilno infrastrukturo, ne kritizira Kijeva«.

Napadi tudi v mestu Kursk

Ukrajina naj bi domnevno napadala tudi mesto Kursk, kjer naj bi ruska zračna obramba sestrelila več ukrajinskih dronov.

Ukrajinci pripravljeni za protinapad

Njihova vojska naj bi se formirala in bila pripravljena na protiofenzivo v regiji Zaporožje. »Čakajo samo na ukaz,« je za tuje medije povedal Vladimir Rogov, vodja proruskega gibanja Mi smo z Rusijo. Po njegovih besedah so ruske čete zmožne napad odbiti. »Poskus nacistične ofenzive bo samomorilska akcija režima Zelenskega in njegovih militantov,« je dejal Rogov.