Ukrajina v tekmi s časom: zaradi poškodovanega jezu pod vodo številni kraji (VIDEO)

Zaradi poškodovanega jezu hidroelektrarne Kahovka na jugu Ukrajine je danes poplavilo 24 krajev, med njimi bližnje mesto Nova Kahovka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da bi lahko poplavilo kakih 80 krajev, in obljubil, da bodo ukrajinske oblasti storile vse, da bi rešile ljudi.

Najprej so mediji poročali, da je pod vodo Nova Kahovka. Ruske oblasti v tem mestu so razglasile izredne razmere. Župan Nove Kahovke Vladimir Leontjev je sporočil, da voda v mestu še narašča. Dejal je še, da so evakuirali 900 ljudi. Povedal je, da so oblasti poslale 53 avtobusov, s katerimi bi ljudi iz Nove Kahovke in dveh bližnjih naselij prepeljali na varno.

Zelenski: odgovorna je Rusija

Na posnetku, ki ga je predvajala ruska televizija, je videti popolnoma poplavljen osrednji trg v Novi Kahovki, po katerem plavajo labodi.

Po najnovejših podatkih ukrajinskega notranjega ministrstva je doslej poplavilo 24 krajev ob Dnepru. Ukrajinski notranji minister Igor Klimenko je v izjavi za javnost dejal, da je ministrstvo že evakuiralo kakih tisoč ljudi.

Ukrajinski predsednik Zelenski je po seji ukrajinskega sveta za nacionalno varnost, ki jo je sklical zaradi poškodovanega jezu, opozoril, da bi lahko poplavilo okoli 80 mest in vasi ob Dnepru. V sporočilu na Telegramu je obljubil, da bodo ukrajinske oblasti storile vse, kar je v njihovi moči, da bi rešile ljudi. Potrdil je tudi, da so izdali ukaz o čim prejšnji evakuaciji za vse, ki živijo na ogroženih območjih - teh je po ocenah ukrajinskih oblasti 16.000.

Zelenski je ob tem ponovil, da je za poškodbe na jezu odgovorna Rusija. Po njegovih besedah so jez razstrelili »od znotraj« malo pred 3. uro po krajevnem času. »Svet se mora na to odzvati,« je kasneje zapisal na družbenem omrežju Twitter.

EU: Rusija bo morala odgovarjati za napad na ukrajinski jez Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je danes obsodil napad na jez Nova Kahovka na jugu Ukrajine, ki ga zasedajo ruske sile in je bil močno poškodovan. Kot je dejal, je šokiran ob napadu, ki ga je označil za vojni zločin. Iz Bruslja so kasneje sporočili, da pozorno spremljajo razmere in da so Ukrajini pripravljeni pomagati.

Moskva po drugi strani za eksplozijo, ki je poškodovala jez in povzročila izlivanje vode iz akumulacijskega jezera, krivi Kijev. »To je nedvoumno dejanje namerne sabotaže ukrajinske strani, ki je bilo načrtovano in izvedeno po ukazu Kijeva,« je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ob tem je zavrnil očitke ukrajinskih oblasti o odgovornosti Moskve za incident.

Zaradi poškodovanega jezu hidroelektrarne Kahovka na jugu Ukrajine je danes poplavilo 24 krajev. FOTO: Zaslonski Posnetek/tviter

Ruski preiskovalni odbor, ki je pristojen za preiskave resnih kaznivih dejanj, pa je kasneje sporočil, da je o incidentu na jezu uvedel preiskavo, poroča BBC.

Območje v okolici akumulacijskega jezera na jugu Ukrajine večinoma zasedajo ruske enote, ki so imele tudi nadzor nad hidroelektrarno ob jezu. Regionalna prestolnica Herson, ki leži nižje ob reki, je pod ukrajinskim nadzorom.

Jez blizu frontne črte na jugu Ukrajine je bil močno poškodovan minulo noč. Na več posnetkih, katerih verodostojnost strokovnjaki še preverjajo, je videti, kako voda dere čez delno poškodovan jez.

Hidrolelektrarna je uničena, kar sta potrdili tako ruska stran kot ukrajinski upravitelj elektrarne Ukrhidroenergo. Ta je kasneje sporočil, da elektrarne ne bo mogoče obnoviti.