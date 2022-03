Ukrajina pripravljena prevzeti status nevtralnosti

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo dejal, da ukrajinski pogajalci proučujejo možnosti za razglasitev nevtralnosti Ukrajine, ki je ena od ključnih zahtev Rusije pri pogajanjih. Ta naj bi se v torek in sredo nadaljevala v živo v Turčiji. »Ta točka je zame razumljiva, o njej razpravljamo in jo skrbno preučujemo,« je dejal Zelenski v intervjuju za več neodvisnih ruskih medijev. Dodal je, da bi odločitev za nevtralnost morala biti potrjena na referendumu, varnost v Ukrajini pa zajamčena od tretjih strani.

Zelenski je še dejal, da želi doseči kompromis z Rusijo glede vprašanja Donbasa. Dodal je, da je vprašanje ruskega jezika ena od tem pogajanj in da je dogovor z Rusijo možen le, če se ruske čete umaknejo iz Ukrajine. Z ruske strani je bilo v začetku meseca slišati, da bi Ukrajina lahko prevzela švedski ali avstrijski model nevtralnosti. Ukrajina je predlog zavrnila, češ da lahko le v Kijevu oblikujejo sistem, ki bo sprejemljiv za Ukrajince. V pogovoru z ruskimi novinarji je Zelenski ruskega voditelja Vladimirja Putina obtožil, da zavlačuje s pogajanji in podaljšuje konflikt. »S predsednikom Ruske federacije se moramo dogovoriti. Da bi dosegli dogovor, pa se mora dejansko srečati z mano.«

Srečanje v Turčiji

Dosedanja pogajanja za končanje več kot mesec dni trajajočih spopadov v Ukrajini so bila v glavnem osredotočena na nevtralnost ter demilitarizacijo Ukrajine in varnostna jamstva. Ruska in ukrajinska stran naj bi se prihodnji teden sestali na drugem krogu neposrednih pogovorov v Turčiji. »Pred nami je nov krog pogajanj. Naše prednostne naloge so znane, predvsem sta ključni suverenost in ozemeljska celovitost Ukrajine. Naš cilj je jasen: mir in čimprejšnja ponovna vzpostavitev normalnega življenja v naši domovini,« je Zelenski v nedeljo zvečer dejal v videonagovoru.

Glavni ruski pogajalec Vladimir Medinski je napovedal, da naj bi se pogajanja nadaljevala v torek in sredo. Urad turškega predsednika Erdogana pa je potrdil, da sta se Erdogan in Putin dogovorila o tem, da bodo pogovori med delegacijama potekali v Carigradu.