Ukrajina: Potrdili smrt 902 civilistov, z domov zbežala več kot četrtina prebivalcev

V Ukrajini je od začetka ruske invazije pred skoraj enim mesecem domove zapustilo že več kot 10 milijonov ljudi, kar je več kot četrtina prebivalstva, so danes sporočili iz visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR). Od teh, ki so zapustili svoje domove, jih je 3,4 milijona zapustilo tudi Ukrajino. Pri ZN so doslej potrdili še smrt 902 civilistov.

Ukrajino je od 24. februarja zapustilo 3.389.044 oseb, od tega v zadnjem dnevu 60.352. Preostalih okoli sedem milijonov ljudi pa je razseljenih znotraj Ukrajine. Vodja UNHCR Filippo Grandi je opozoril, da je trpljenje civilistov, ki morajo zapustiti domove, odgovornost tistih, ki vodijo vojno. Okoli 90 odstotkov vseh, ki so zbežali, so ženske in otroci. Moški, stari med 18. in 60, morajo namreč ostati v državi in jo braniti. Med tistimi, ki so zbežali v tujino, je po ocenah Sklada ZN za otroke več kot 1,5 milijona otrok. Pred začetkom konflikta je na območjih, ki jih nadzoruje Kijev, živelo okoli 37 milijonov ljudi.

Visoki komisariat ZN za človekove pravice pa je danes sporočil, da so od 24. februarja potrdili smrt 902 civilistov. Ker vsako smrt pri uradu neodvisno potrdijo, opozarjajo, da je verjetno pravo število mrtvih večje.