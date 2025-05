Ukrajina napadla z več kot 100 droni tik pred dnevom zmage – Rusi panično zapirajo letališča

Ukrajinski droni so drugo noč zapored tarčno napadli Moskvo, zaradi česar so začasno zaprta vsa štiri glavna moskovska letališča, povečane pa so tudi napetosti tik pred ruskim praznovanjem 80. obletnice zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Nekateri droni naj bi zadeli stanovanjske zgradbe, delci pa so padali na pomembne prometnice.

105 dronov, zaprta letališča in zadetki v prestolnici

Ruske oblasti so sporočile, da je bila Moskva tarča najmanj 19 ukrajinskih dronov, ki so se približali iz različnih smeri. Moskovski župan Sergej Sobjanin je potrdil, da so zračne sile večino dronov sestrelile, a je en dron vseeno zadel stanovanjsko zgradbo na jugu mesta. Poškodovanih ni bilo. Obenem je Rusija poročala o skupno 105 sestreljenih dronih po državi, največ doslej v enem napadu.

V središču Moskve so že nameščene dekoracije za praznovanje 80. obletnice zmage nad nacistično Nemčijo. FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Letališča Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo in Žukovski so začasno ustavila promet, zaradi česar je zračni promet nad prestolnico povsem ohromljen. Tudi nekatere regionalne letališke povezave so prekinjene. V regiji Voronež, ob meji z Ukrajino, so ruski uradniki zaznali najmanj 18 dodatnih dronov.

Pozivi k premirju in kritike Zahoda

Ruski predsednik Vladimir Putin je predlagal tridnevno premirje med 8. in 10. majem, ki sovpada z ruskim dnevom zmage, a je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pobudo označil za politični manever. Po njegovem bi bil sprejemljiv zgolj 30-dnevni premor v skladu s predlogom ZDA – tega pa je Moskva zavrnila.

Nekdanji podpredsednik ZDA in odvetnik Mike Pence je javno kritiziral Donalda Trumpa zaradi njegovega omahljivega stališča glede pomoči Ukrajini. Opozoril je, da Putin ne išče miru, temveč ozemlje: »Zadnji trije meseci so pokazali, da Rusija zavlačuje in se izogiba vsakršni mirovni pobudi, medtem ko Ukrajina sprejema dogovore,« je dejal Pence.

Ukrajinska ofenziva v Kursku

Ukrajinske sile so sporočile, da so v zadnjih 24 urah sodelovale v bojih v ruski regiji Kursk, kljub temu da Moskva trdi, da je tamkajšnje ukrajinske enote že odbila. Po poročilih ukrajinske vojske so ruske sile uporabile topništvo in zračne bombe, a ukrajinska pehota je zadržala položaje.

Zelenski pravi, da bi bil sprejemljiv zgolj 30-dnevni premor v skladu s predlogom ZDA – tega pa je Moskva zavrnila. FOTO: Eva Korinkova Reuters

Zelenski se je v posebni objavi na družbenih omrežjih poklonil svojim pehotnim silam, ki po njegovih besedah »držijo najtežje fronte, napadajo, branijo in zagotavljajo obstoj Ukrajine«.

Smrtni primeri na obeh straneh

Medtem ko so Ukrajinci poročali o uspešnih napadih v ruski regiji Kursk, kjer naj bi ubili tri osebe in jih ranili še sedem, so ruski napadi prizadeli več območij v Ukrajini. V regiji Sumi na severu Ukrajine so umrle tri osebe, sedem je bilo ranjenih po ruskih zračnih napadih na vasi Vorožba in Bilopilja. V Odesi je ena oseba umrla, ko je bila zadeta stanovanjska zgradba.

Posebej silovit je bil ruski napad na Harkov, kjer je izbruhnil požar na največji mestni tržnici Barabašovo. Poškodovane so bile stanovanjske zgradbe in več vozil, skupno pa je bilo ranjenih 11 ljudi. Guverner Harkova Oleh Sinehubov je razkril, da je bil napad izveden v več valovih z okoli 20 droni.

Negotovost pred Dnevom zmage

Dogodki se odvijajo le nekaj dni pred 9. majem, ko bo na moskovskem Rdečem trgu potekala tradicionalna vojaška parada. Ta praznik je pomemben simbol ruskega vojaškega ponosa, a varnostne razmere so letos tako napete, da je Zelenski že opozoril, da ne more zajamčiti varnosti tujih diplomatov, ki bi se parade želeli udeležiti.

Gre za najobsežnejši val napadov z droni po marčevskem napadu, ko je Ukrajina nad Moskvo poslala kar 91 dronov – takrat so umrli trije ljudje, zagoreli so številni požari, moten je bil promet. Rusko obrambno ministrstvo je takrat poročalo o kar 337 lansiranih dronih.