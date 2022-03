Ukrajina: danska novinarja tarča ruskih strelov

Med poročanjem iz Ukrajine za danski časopis Ekstra Bladet sta bila pred nekaj dnevi ranjena novinarja Stefan Weicher in fotograf Emil Filtenborg. V avtu sta se vozila proti kraju Oktirka na severovzhodu države, ki je 50 kilometrov oddaljen od rusko-ukrajinske meje. Želela sta preveriti posledice bombnega napada na otroški vrtec v tem kraju. Ko sta se vozila blizu bojne črte, so v njun avto z razmeroma majhne razdalje začeli streljati. Weicherta so ustrelili v ramo, Filtenborg pa je prejel tri krogle v noge.

Weichar je v sredo sporočil, da je že na poti nazaj na Dansko, kjer ga bodo operirali. Da v kratkem odhaja domov tudi Filtenborg, je sam sporočil prek twitterja, kjer se je zahvalil za vso pomoč in tudi pošalil. »Še sem na nogah,« je zapisal in objavil pesem z naslovom I'm Still Standing. Dopisal pa je še: »To je sicer laž, saj sem bil ustreljen v obe nogi, ampak saj lahko dojamete šalo.«

Danca sta se v Ukrajino preselila pred tremi leti in od tam poročala za več medijskih hiš. Šele nekaj dni pred napadom Rusije na Ukrajino sta podpisala pogodbi o zaposlitvi pri časopisu Ekstra Bladet in s tem med drugim pridobila tudi zavarovanje. Kot je zapisal njun urednik, sta bila izkušena in sta se držala varnostnih protokolov.