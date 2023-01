Ukrajina bo dobila nemške bojne tanke leopard

Nemški kancler Olaf Scholz je privolil v dobavo bojnih tankov leopard Ukrajini, danes poročajo nemški mediji, ki se sklicujejo na vladne vire. Po poročanju časnika Spiegel in televizijskega kanala ntv namerava vlada v Berlinu tudi drugim državam dati dovoljenje za izvoz omenjenih tankov nemške izdelave.

Po poročanju Spiegla in ntv naj bi Nemčija Ukrajini dobavila najmanj eno četo leopardov 2A6. Četo v nemški vojski sestavlja 14 tankov, navaja ntv.

Berlin naj bi tudi drugim državam, ki uporabljajo leoparde, denimo Poljska, dal dovoljenje za izvoz nemških tankov v Ukrajino, so povedali viri v vladnih krogih.

Kijev in več zahodnih držav, med drugim Poljska, že dlje časa pozivajo Nemčijo, naj izda dovoljenje za dobavo tankov leopard, ki jih je Ukrajini pripravljeno dobaviti več evropskih držav. Nemčija mora kot proizvajalka odobriti vsak izvoz tankov, tudi iz drugih držav, vendar je bila do tega doslej zadržana.

Poljska je sicer prav danes Nemčijo zaprosila za dovoljenje za dobavo leopardov Ukrajini in jo pozvala, naj se pridruži koaliciji držav, ki namerava Kijev podpreti s tovrstnimi tanki. V Berlinu so potrdili, da so prejeli prošnjo Varšave in zagotovili, da jo bodo obravnavali kar se da hitro.

Od 14 evropskih držav, ki imajo tanke leopard, sta po poročanju dpa le Finska in Poljska doslej javno izrazili pripravljenost, da jih dostavita Ukrajini.

Ameriški mediji pa so pred tem poročali, da so tudi ZDA pripravljene Ukrajini dobaviti svoje bojne tanke abrams. ZDA bi lahko že ta teden napovedale dobavo znatnega števila tankov M1 abrams Ukrajini, je poročal Wall Street Journal.

Pred odločitvijo Berlina so očitno potekala večdnevna intenzivna posvetovanja z zavezniki, predvsem v Washingtonu, poročajo tuje tiskovne agencije. Kancler Scholz je namreč vseskozi ponavljal, da je Nemčija pripravljena odobriti dobavo tankov leopard le v sodelovanju z drugimi zaveznicami, predvsem ZDA.

Scholz naj bi po poročanju bruseljskega portala Politico v sredo naznanil dobavo tankov leopard Ukrajini. Njegovo napoved, ki je v Berlinu sicer še niso uradno potrdili, se pričakuje, ko bo nagovoril nemški parlament. Scholz bo namreč v sredo v bundestagu na zahtevo opozicije odgovarjal na vprašanja poslancev v zvezi z dobavo tankov Ukrajini.