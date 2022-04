Ujeti Britanec, ki se je boril z Ukrajinci, končal na ruski televiziji (FOTO)

Britanca Aidena Aslina, ki se je z Ukrajinci boril v Mariupolu, so Rusi zajeli. Bojna enota, katere član je bil, se je v tem tednu med napadi v mestu predala ruskim vojakom. Njegovo fotografijo so na telegramu objavili na strani proruske Narodne republike Donjeck. Aslin, 27-letnik iz Newarka, ki je vse od leta 2018 med ukrajinskimi marinci, je na fotografiji v slabem stanju. Na njegovem obrazu so vidne podplutbe in otečene oči, na čelu ima rano, roke pa vklenjene v lisice. Fotografijo so objavili skupaj s porogljivim zapisom: »To je pravi angleški fant iz ukrajinske brigade marincev, ki je izbral življenje in možnost, da ponovno vidi kraljico. Sledite njegovemu primeru tudi drugi ukrajinski vojaki. Postanite aristokrati tudi vi.«

Aslin se je pojavil tudi na ruski televiziji v programu Russia Today, kjer je govoril, da je veliko časa preživel v bunkerju, ker ga je bilo strah oditi na plano. Kot poročajo hrvaški mediji, je povedal tudi, da je med ukrajinskimi borci slišal tudi za Hrvate, ki se borijo na strani Ukrajine. Aslin, ki se je boril tudi proti Islamski državi v Siriji, je povedal, da 39. brigadi ukrajinskih marincev, katere član je bil, ni preostalo nič drugega, kot da se preda. Predvidevajo, da ga bodo Rusi uporabili za svojo propagando, na koncu pa ga morebiti zamenjajo za kakšnega ruskega vojaka iz ukrajinskega ujetništva. Njegova babica je za The Sun povedala, da za boj ni dobival plačila in da je Ukrajina njegova druga domovina.