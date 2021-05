Ujeli stoletno velikanko

Ni le ogromna in težka, je tudi častitljive starosti. Samica jezerskega jesetra je osupnila ribiče in raziskovalce ameriškega urada za lov in ribolov, ki so opravljali letno redno štetje ribje populacije: neverjeten primerek namreč tehta skoraj 110 kilogramov, dolg je kar 208 centimetrov, po ocenah strokovnjakov pa je morda celo stoletnik! Rekorderka štela 152 let Kot rečeno, gre za samico, ki se bo torej v ribjo zgodovino zapisala ne le kot ena največjih svoje vrste v ZDA, ampak tudi najstarejših. Kot ugotavljajo poznavalci, je luč sveta ugledala okoli leta 1920, ko je bil Detroit, nj...