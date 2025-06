Ujeli najnevarnejšega narkošefa v Ekvadorju: poglejte, kje se je skrival (VIDEO)

Jose Adolfo Macias - Fito je znova v zaporu, več kot leto dni po tem, ko je pobegnil iz strogo varovanega zapora. Fita, vodjo zloglasne kriminalne združbe Los Choneros so aretirali v domačem mestu Manta, potem ko so varnostne sile izvedle deseturno operacijo.

Ekvadorska vojska je objavila posnetek, na katerem vojak z uperjeno pištolo v glavo meri na Maciasa, ki so ga našli skritega v majhni luknji pod kuhinjskim pultom.

Macias ima dolgo kriminalno zgodovino, vključno z obtožbami za umor in sodelovanje v organiziranem kriminalu. Leta 2011 je bil obsojen na 34 let zapora.

(Oglejte si videoposnetek):

Nagrada za aretacijo: milijon dolarjev

Ekvadorske oblasti so za informacijo, ki bi vodila do njegove aretacije, ponudile milijon dolarjev nagrade. Do danes še ni jasno, kako mu je uspelo pobegniti iz zapora – njegov izginotje so odkrili šele, ko so vojaki prišli ponj zaradi načrtovanega premestitve v drugo ustanovo, vendar so našli le prazno celico.

Njegov pobeg je sprožil 60-dnevno izredno stanje. V tem času so oboroženi in zamaskirani napadalci med neposrednim prenosom vdrli v televizijski studio in grozili z bombami.

Interpol izdal mednarodno tiralico

Interpol je za Maciasom takoj izdal mednarodno tiralico, saj naj bi bil odgovoren za mednarodno tihotapljenje drog in orožja. V obtožnici v New Yorku ga bremenijo distribucije kokaina po svetu in šverca orožja iz ZDA v Ekvador – v sodelovanju z mehiškimi karteli.

Ekvadorski predsednik Daniel Noboa je potrdil, da je njegova vlada že sprožila postopek izročitve Združenim državam Amerike. Ob tem je napovedal nadaljnje akcije in dejal, da bodo padli »še drugi znani voditelji tolp«.

Narkošef z avro kultne osebnosti

Macias je med določenim delom prebivalstva užival skoraj kultni status. V zaporu je prirejal zabave z alkoholom in borbe petelinov, leta 2023 pa je celo objavil video nagovor narodu iz zapora, obdan z oboroženimi stražarji.

ZDA so lani označile Los Choneros za eno najbolj nasilnih tolp na svetu, Ekvador pa jih je razglasil za teroristično organizacijo.

Njegova aretacija sledi nedavni objavi vlade, da bo nagrado za njegovo prijetje povečala na milijon dolarjev. Zdaj, ko je spet za zapahi, se zdi, da se ekvadorska ofenziva proti organiziranemu kriminalu nadaljuje.