Ugrabljenega sina iskal 24 let, nato se je zgodil čudež

Nikoli ni prenehal verjeti, da bo nekoč znova lahko objel sina. Vztrajnost in neomajna ljubezen možakarja s Kitajske sta presunili svet, njegova zgodba pa je navdih mnogim, da upanja ne gre izgubiti.Sinaiz Šandonga so ugrabili pred 24 leti pred njegovim lastnim domom: star je bil dve leti, starši so ga le za kratek čas pustili samega. Sredi igre ga je zagrabil par in se z njim vkrcal na bližnji avtobus, s katerim je trojica odpotovala v sosednjo provinco Henan.Tam sta ga prodala paru, ki ni mogel imeti otrok, in deček je zaživel povsem novo življenje. Za Gua in njegovo ženo se je začelo novo poglavje v življenju, polno strahu, negotovosti in bolečine ter jeze, a upanje, da je njun sin živ in čaka, da ga najdeta, jima je dajalo neverjetno voljo po iskanju in vztrajanju. Ko je policija obupala nad primerom, je Guo sedel na motor in po državi prevozil več kot 500.000 kilometrov po več kot 20 provincah, a sina ni našel.Za pomoč je zaprosil tako rekoč vsakogar, ki ga je srečal na poti, sledil je vsakemu namigu. Večkrat se je ponesrečil in okreval le za silo, da je lahko znova sedel na motor in nadaljeval svojo misijo. Nekajkrat so mu motor tudi ukradli, bil je žrtev obcestnih roparjev, neznansko je trpel, ko je moral čakati na popravilo vozila. Spal je na ulicah in pod mostovi, ko mu je zmanjkalo denarja, je beračil, samo da mu ni bilo treba opustiti iskanja. Pri tem je postal eden najdejavnejših članov organizacije, ki se bori proti trgovini z ljudmi in ugrabitvam otrok na Kitajskem, ter pomagal sedmim drugim družinam, da so našle pogrešanega otroka!Življenje je posvetil iskanju izgubljenega sina – in ga končno tudi našel! Nazadnje se je policija vendarle izkazala in ob pomoči znanosti, prek DNK, izsledila 26-letnika, za katerega so potrdili, da je ugrabljeni sin. »Od zdaj naprej je pomembna samo še sreča,« je med objemanjem hlipal 51-letnik, ganljivo snidenje pa so prenašali številni kitajski mediji, ki opozarjajo, da vsako leto na Kitajskem izgine okoli 20.000 otrok. Nekateri ostanejo v domovini, številne pa prodajo tudi v druge države.