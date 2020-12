Ugrabitelji izpustili več kot tristo dečkov

V Nigeriji so v četrtek izpustili okoli 340 dijakov, ki so jih prejšnji teden po napadu na šolo na severozahodu države ugrabili pripadniki džihadistične skupine Boko Haram. Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil predstavnik oblasti v regiji Katsina, so dečke po izpustitvi najprej prepeljali na pregled v mesto Tsafa.Dijake so ugrabitelji izpustili v gozdu na severovzhodu države po pogajanjih z vlado.Natančno število izpuščenih dijakov še ni znano, ker se razlikujejo tudi navedbe o tem, koliko jih je bilo sploh ugrabljenih. Po podatkih oblasti naj bi jih ugrabili okoli 330, po navedbah tamkajšnjih prebivalcev pa več kot 500. Predstavnik oblasti je za AFP pojasnil, da bo točno število rešenih dijakov znano, ko jih bodo prepeljali v prestolnico regije Katsina.Dijake so ugrabili, ko je skupina oboroženih moških pred tednom dni napadla šolo v kraju Kankara. V napadu so bili ubiti varnostniki, več sto dijakov pa je med spopadom policije in milice pobegnilo v bližnji gozd, kjer so številne med njimi ugrabili. Odgovornost za ugrabitev je po nekaj dneh prevzela skupina Boko Haram, kot razlog pa navedla zahodni način izobraževanja, ki je po njihovem v nasprotju z islamom.Napadi in ugrabitve šolarjev v Nigeriji niso redkost. Med najodmevnejšimi je bila ugrabitev 276 deklet iz dijaškega doma v Chiboku, ki jo je izvedla teroristična skupina Boko Haram aprila 2014. Sto jih še vedno pogrešajo.