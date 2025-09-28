Ugledni par družini: »Žal nama je, da nisva omenila prej, ampak odločila sva se za evtanazijo«

Britanska igralka Ruth Posner (96) in njen mož Michael (97) sta bila evtanazirana v švicarski kliniki, družino in prijatelje pa so o tem obvestili po elektronski pošti, je navedel Times.

V elektronskem sporočilu sta svoje bližnje obvestila, da bosta v trenutku, ko bodo prebrali sporočilo, že »zapustila zemeljsko življenje«.

Iz pisma svojcem in prijateljem Zelo nama je žal, da tega nisva omenila prej, toda ko boste prejeli to sporočilo, bova ta svet že zapustila. Odločitev sva sprejela skupaj, brez zunanjega pritiska. Živela sva dolgo življenje in skupaj preživela skoraj 75 let. Prišel je trenutek, ko so bili najini čuti, vid in sluh ter pomanjkanje energije v takšnem stanju, da ne moreva reči, da živiva, ampak životariva, in nič ne more spremeniti najine situacije.

Par iz severnega Londona sicer ni trpel za hujšimi boleznimi, a sta se odločila, da želita umreti skupaj, ker po skoraj 75 letih zakona nista mogla prenesti ločitve.

Sonja Linden, dramatičarka in umetniška direktorica, ki je Ruth in Michaela poznala 30 let je za Times povedala: »Bila sta izčrpana in čutila sta, da je prišel čas. Nista želela živeti drug brez drugega, zato sta se odločila, da bosta umrla skupaj. Mislila sta, da je to pozitivna odločitev in da jima je pomagala v zadnji fazi življenja. Nisem ju poskušala ustaviti. Razumela in podprla sem njuno odločitev, a vseeno je bilo prejeti e-pošto šokantno,«.

Med vojno pobegnila iz Varšavskega geta

Ruth Posner se je grozotam varšavskega geta uspela izogniti s ponarejenim potnim listom. Tri leta je preživela na begu s svojo teto, ki se je pretvarjala, da je katoliška šolarka. Preostanek njene družine so umorili v koncentracijskem taborišču Treblinka. V Veliko Britanijo je prispela pri 16 letih in bila sprva plesalka, kasneje pa igralka. Leta 1950 se je poročila z Britancem Michaelom, ki je delal kot kemik za Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF). Njun sin je umrl pri 37 letih med okrevanjem po odvisnosti od heroina. Imela sta tudi vnuka. Javno je večkrat spregovorila o svojih izkušnjah med holokavstom, izobraževala prihodnje generacije in se nikoli ni obotavljala sodelovati v boju proti antisemitizmu.