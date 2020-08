Ugledni nemški virolog o hudi napaki: Takšna uporaba mask nima smisla

To bi že morali vedeti: nošenje maske v javnosti pomaga pri boju proti širjenju koronavirusa, nekateri pa imajo še vedno težave z uporabo. Nosijo jo, a z njimi pokrivajo samo usta, ne pa nosu. Nemški virolog dr. Jonas Schmidt-Chanasit poudarja, da takšna uporaba nima smisla. Namen maske je zadržati delce, ki jih uporabnik oddaja, ko govori, kašlja ali kiha. To ščiti druge pred morebitno okužbo.



Do neke mere maska tudi ščiti uporabnika pred vdihavanjem delcev drugih. Če pa je nos izpostavljen, imajo delci neposredno pot v telo in je skoraj tako, kot da ne nosite maske, pravi Schmidt-Chanasit. Pravilno bi bilo tudi, da se maske ne dotikate z rokami in jo uporabljate samo s pomočjo trakov, ki služijo za odstranjevanje oz. nanos na obraz. Schmidt-Chanasit pravi, da je dobra ideja nositi masko, kadar ste daljši čas blizu drugih ljudi, na primer v avtobusu. Možnost okužbe je malo verjetna, če boste kratek čas poleg nekoga. »10 do 15 minut, to je kritična točka.« Na mnogih mestih je nošenje maske obvezno.



A vendar mask ni mogoče pričvrstiti dovolj trdno, da bi človeka zaščitili pred aerosoli, manjšimi delci v zraku, ki zlahka pridejo do ust z bočne strani. Schmidt-Chanasit meni, da je treba tudi pri maski paziti na ohranjanje fizične razdalje, njegove besede povzema Jutarnji list.