Ugasnili Putinove medije v Evropi: blokada tudi na spletu

Ruska državna medija Sputnik in RT ne smeta več oddajati na območju EU, ukrep pa bo v veljavi, dokler se ne bo končala ruska agresija na Ukrajino. Danes so namreč z objavo v uradnem listu EU v veljavo stopile sankcije, za katere se je konec tedna odločila EU v odgovor na rusko invazijo na Ukrajino. »Kremelj kot orodje v napadu na Ukrajino uporablja sistematično manipuliranje z informacijami in dezinformacije. To predstavlja tudi pomembno in neposredno grožnjo javnemu redu in varnosti EU. Danes smo naredili pomemben korak proti manipulacijski operaciji ruskega predsednika Vladimirja Putina in končali delovanje ruskih državnih medijev v EU,« je sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Ukrep morajo zdaj izvesti medijski regulatorji v državah članicah.

V okviru sankcij Sputnik in RT ne smeta več širiti svojih vsebin po kabelski povezavi, satelitu in spletu. Ukrep velja za vse podružnice omenjenih medijev. RT ima med drugim podružnici v lokalnem jeziku v Nemčiji in Franciji.

Kljub sankcijam proti RT in Sputniku pa bodo lahko novinarji omenjenih medijev še naprej opravljali svoje delo, zagotavljajo v Bruslju. Glede na odločitev Sveta EU so sankcije časovno omejene in bodo v veljavi, dokler se ne bo končala agresija na Ukrajino in dokler Rusija ne bo nehala izkoriščati svojih medijev za propagandne akcije proti EU in državam članicam.