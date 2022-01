Udarni val podvodnega vulkana dosegel tudi Slovenijo

Izbruh vulkana in cunami, ki sta v soboto prizadela Tongo, sta povzročila veliko škodo v prestolnici te državice v Tihem oceanu. Celoten obseg škode še ni znan, saj so povezave z otočjem prekinjene. Izbruh je bil tako silovit kot potres magnitude 5,8. Slišali so ga tisoče kilometrov daleč, cunami je poplavil tudi obale Japonske in ZDA.

Po podatkih Agencije RS za okolje je potresni val dosegel tudi Slovenijo.

Prebivalci prestolnice Nuku'alofa poročajo, da je območje prizadel več kot meter visok cunami, ki je poplavil hiše in povzročil tudi strukturne poškodbe, francoska tiskovna agencija AFP.

»Bilo je orjaško, zemlja se je stresla, naša hiša se je tresla. Prihajalo je v valovih, mlajši brat je mislil, da so v bližini eksplodirale bombe,« je za spletni portal Stuff dejala ena od prič. Kot je dodala, je njihov dom kmalu zatem zalila voda, pri sosednji hiši pa se je porušil zid.

Kot je danes povedala novozelandska premierka Jacinda Ardern, za zdaj sicer ni poročil o poškodovanih ali smrtnih žrtvah.