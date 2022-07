Učiteljici prekipelo zaradi pritiska staršev: vsem učencem je zaključila z enako oceno

Na osnovni šoli v Zagrebu je učiteljica biologije vsem učencem od petega do osmega razreda dala zaključno oceno pet, je razkrila hrvaška televizija RTL. Na šoli njeno ravnanje razumejo kot izraz nezadovoljstva zaradi pritiskov staršev, zaradi katerih so učitelji na hrvaških šolah v zadnjih letih začeli zniževati merila ocenjevanja.

Zaključno oceno pet je dobilo okoli 200 učencev Osnovne šole Borovje, tudi tisti, ki so med šolskim letom prejemali slabe ocene.

Učiteljica svoje odločitve ni želela komentirati, ravnateljica šole Branka Štefok Boradžija pa je za RTL dejala, da jo razume.

Šola razume ravnanje učiteljice

»Ne moremo reči, da to podpiramo, vsekakor pa razumemo ravnanje učiteljice. Ne morem in ne želim govoriti v njenem imenu, ampak vsekakor razumem ta izraz nezadovoljstva in razočaranja zaradi sistema ocenjevanja,« je izjavila ravnateljica. Poudarila je, da so učitelji zaradi pritiskov v zadnjih desetih, dvajsetih letih začeli popuščati in zniževati kriterije ocenjevanja.

Predsednik sindikata zaposlenih v šolstvu Preporod Željko Stipić je ravnanje učiteljice pozdravil. »Če bi vprašali mene, bi postala oseba leta, zelo verjetno pa bo dobila opomin, kazen. Imate razmere, kjer ima odlično oceno 90 odstotkov učencev, tu pa gre samo za 100 odstotkov. To ni velika razlika. Teh 100 odstotkov je sporočilo, da je 90, 80 ali 70 odstotkov groza. Pogosta groza v naših šolah,« je dejal Stipić.

Najslabša ocena je postala trojka

Stipić je pojasnil, da so najprej začele izginjati najslabše ocene in je najslabša ocena postala trojka. »Tako ste imeli več ali manj samo štirice in petice. Zgodba je šla v to smer, da imate same petice in potem nič več ni petica,« je še dejal.

Z državne agencije za vzgojo in izobraževanje so ob seznanitvi s primerom za RTL sporočili le, da nasprotujejo pritiskom, in staršem svetovali, naj svoje pravice ščitijo po predpisanih pravilih.

60 odstotkov učencev je odličnih

Z odličnim uspehom na Hrvaškem osnovno šolo konča 60 odstotkov vseh učencev. V srednjih šolah je delež odličnjakov 26-odsoten. Problem vedno večjega deleža visokih ocen v hrvaških osnovnih in srednjih šolah je v javnosti spet postal aktualen zaradi primera sina hrvaškega predsednika Zorana Milanovića.

Žena predsednika Sanja Musić Milanović je ob koncu letošnjega šolskega leta namreč pisala ravnateljici zagrebške klasične gimnazije, ki jo obiskuje njen sin, in opozorila na nepravilnosti pri pouku matematike. V sporočilu je poudarila, da ne zahteva dviga zaključne ocene iz matematike s štiri na pet, a so na šoli to vseeno storili, čeprav se je šolsko leto že končalo.