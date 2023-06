Učiteljica v 24 letih dela odsotna 20 let, zdaj so jo odpustili

V Italiji je ministrstvo za izobraževanje odpustilo učiteljico, ki je bila v 24 letih dela na srednji šoli v kraju Chioggia skupno odsotna kar 20 let. V štirih zaporednih mesecih, v katerih je poučevala zgodovino in filozofijo, pa so se dijaki pritoževali, ker na ure ni bila pripravljena in ni bila dosledna pri ocenjevanju.

Odločitev je potrdilo kasacijsko sodišče, ki je profesorico označilo za »trajno in absolutno nesposobno«, čeprav se je skušala sklicevati na »svobodo poučevanja«.

Inšpekcijski pregled

Med tridnevnim inšpekcijskim pregledom, ki ga je po pritožbah dijakov zahteval ravnatelj srednje šole v kraju Chioggia blizu Benetk, je ministrstvo za izobraževanje ugotovilo, da učiteljica med vprašanji dijakov ni bila pozorna, ampak je nenehno gledala na sporočila na svojem mobilnem telefonu. Med spraševanjem pa se je pogovarjala z drugim dijakom in ne s tistim, ki bi mu morala odgovoriti. Ugotovili so tudi »hude netočnosti pri pripravi končnih učnih načrtov za četrte razrede«.

Učiteljico so vsako leto razporedili za delo v šoli, ker je žena uslužbenca finančne straže.