Učitelji vedno bolj obupani: težave jim povzročajo starši

Ne le pri nas, v večjem delu sveta so učitelji vedno bolj obupani ter nezadovoljni, ne toliko zaradi dela ali otrok kot njihovih staršev. V Južni Koreji jim je po vrsti samomorov, ki so jih to poletje storile osnovnošolske učiteljice, prekipelo in odločili so se za stavko. Več deset tisoč se jih je odpravilo na ulice, od pristojnih pa v prvi vrsti zahtevajo večjo in boljšo zaščito. Kot pravijo, so pretirano ambiciozni in tekmovalni starši, pri katerih šteje le otrokov akademski uspeh, postali velika težava, s katero se sami ne znajo in ne morejo več spopadati. Starši jih menda nadlegujejo, jih kličejo ob vseh mogočih in nemogočih urah dneva, tudi med konci tedna, ter se povsem neupravičeno pritožujejo nad tem in onim.

Ena od učiteljic je bila denimo deležna besnih obtožb staršev deklice, ki jo je sošolka med poukom po nesreči opraskala s svinčnikom, oni pa so za dogodek okrivili učiteljico ter ji grozili, da jo bodo prijavili zaradi zlorabe njihovega otroka. Slednjega se učitelji zelo bojijo, na podlagi zakona o varstvu otrok, ki so ga v Južni Koreji sprejeli leta 2014, so učitelji, obtoženi zlorabe, namreč nemudoma suspendirani, a obtožbe so, kot pravijo, pogosto povsem neupravičene in smešne.

Vse skupaj je šlo predaleč.

Nekoč spoštovani

»Vse skupaj je šlo predaleč, moja sestrična je vse življenje sanjala, da bo učiteljica, otroke je oboževala, a na delovnem mestu je zdržala eno leto, pritiski so bili preveliki,« je za BBC povedala sestrična komaj 23-letne Lee Min-so, ki si je poleti vzela življenje, eden zadnjih zapisov v njenem dnevniku pa se je glasil: »V službi je prava norišnica, v prsih me ves čas tako stiska, bojim se, da bom zgrmela po tleh. Sploh ne vem, kje sem, a tu nočem več biti.«

V Južni Koreji so bili učitelji nekoč spoštovani, a zaradi hitre ekonomske rasti države so tudi prebivalci postajali vedno bolj izobraženi in mnogi starši zdaj po izobrazbi prekašajo učitelje, zato nanje, kot pravi profesor Kim Bong-je s pedagoške fakultete v Seulu, gledajo zviška. Ker menijo, da učitelje plačujejo njihovi davki, so tudi prepričani, da imajo pravico vmešavati se v njihovo delo, kar pa je sprto z vsakršno logiko, še pravi Bong-je.