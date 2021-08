Učinkovitost Pfizerja z meseci upada, cepljeni ne bodo zboleli, virus pa nosijo naokoli

Cepljenje je, kot kaže, še vedno najboljša zaščita. FOTO: Leon Vidic, Delo

Ob novem hitrem širjenju koronavirusa, predvsem različice delta, obstaja strah, da bo tudi veliko že cepljenih oseb okuženih. Poteki bolezni sicer za zdaj kažejo, da cepljene osebe kljub okužbi le redko potrebujejo bolnišnično oskrbo ali celo umrejo. Profesorica Univerze v Oxforduje dejala, da še nimajo točnih podatkov o količini virusa v telesu cepljene osebe: »Ne vemo še, kakšen prenos okužbe je, ko se okuži cepljena oseba. Na primer, lahko je pri njih prisotna večja količina virusa, a krajši čas.«Prav zato bi bila čredna imunost še kako pomembno. Kot poudarjajo v manjši študiji, narejeni v ZDA, pa je nošenje mask predvsem v zaprtih prostorih in kjer je več ljudi, tudi eden glavnih elementov zaščite vseh ljudi.Zadnje raziskave so pokazale, da je Pfizerjevo cepivo učinkovitejše proti različici delta kot Astrazenece, ob tem pa se zaščita hitreje zmanjšuje. To so ugotovite britanske študije, ki so jo naredili na 700 tisoč sodelujočih od lani do letos. Torej oseba, ki je pred enim mesecem prejela drugo dozo cepiva Pfizer, je 90-odstotno bolj zaščitena pred delto od necepljene osebe. Analiza vzorcev je pokazala, da se po prejetju druge doze ta razlika zmanjša na 85 odstotkov, po treh mesecih pa na 78 odstotkov.Po prejeti drugi dozi cepiva Astrazenece pa je zaščita 67-odstotna po enem mesecu, po dveh mesecih 65-odstotna, po treh pa 61-odstotna.Po štirih ali petih mesecih pa je zaščita cepljenih s tema cepivoma skorajda enaka. Kot je pojasnil eden izmed avtorjev študije, ki še ni uradno priznana,, to kaže na izrazit upad zaščite Pfizerjevega cepiva. Treba pa je poudariti, da je ta študija obravnavala zaščito proti okužbi, ne pa zaščitenosti proti težki obliki bolezni ali hospitalizaciji.