Učenjak prepričan o obstoju zunajzemeljskih bitij

Knjiga Avija Loeba bo izšla 26. januarja. FOTO: Aloeb/wikipedia

Cigaraste oblike

Tako si ga je zamislil umetnik. FOTO: Eso/m. Kornmesser

Lani podoben objekt

je strokovnjak za vesolje izraelskega rodu, teoretični fizik, astrofizik in vodja središča za astrofiziko prestižne univerze Harvard. Je tudi član več mednarodnih organizacij, kot je Mednarodna akademija za astronavtiko (IAA) s sedežem v Parizu.V svoji knjigi z naslovom Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth (Zunajzemeljsko, prvi znaki življenja zunaj Zemlje), ki bo izšla konec tega meseca, teoretični fizik razvija teorijo o nenavadnem predmetu čisto posebne oblike, ki je leta 2017 vstopil v naš sončni sistem.Objekt, imenovan Oumuamua, so prvič zaznali s posebnim teleskopom Pan-STARRS na Havajih. Raziskovalci so ugotovili, da je ekliptično ravnino (v tej ravnini Zemlja kroži okoli Sonca) prečkal 6. septembra 2017, prišel pa je iz smeri zvezde Vege, od nas oddaljene 25 svetlobnih let, ki je v ozvezdju Lire. Samo tri dni pozneje je Oumuamua, kar v havajščini pomeni izvidnik, začel pospeševati proti Soncu, dokler se ni 7. oktobra bolj približal Zemlji, nato pa je svojo pot usmeril proti ozvezdju Pegaza in izginil v globinah vesolja.Nekateri strokovnjaki trdijo, da naj bi to sicer bil prvi medzvezdni predmet, ki so ga opazili v našem sončnem sistemu, da pa ne gre za nič drugega kot nov komet. Avi Loeb, vodja oddelka za astronomijo na ameriški univerzi Harvard, to mnenje zavrača, saj da je preveč enostavno in temelji zgolj na rečeh, ki jih poznamo, kot se je izrazil. »Kaj bi se zgodilo, če bi jamski človek prvič v življenju videl mobilni ali prenosni telefon? Človek, ki je doslej videval samo kamne, bi takoj pomisli, da gre le še za en svetleč kamen,« je dodal strokovnjak.Poudaril je dve podrobnosti, ki nakazujeta, da Oumuamua ni samo komet, ampak delček tuje neznane vesoljske tehnologije. Prva podrobnost zadeva obliko. Objekt naj bi bil namreč od 5- do 10-krat daljši, kot je njegova širina, in strokovnjak trdi, da predmetov cigaraste, podolgovato zaobljene oblike običajno ni ustvarila narava.Druga podrobnost naj bi bila še bolj izrazita in zadeva gibanje. Loeb pojasnjuje, da bi gravitacijska sila Sonca predmet, ustvarjen v naravi, proti sebi silila z večjo hitrostjo, ga nato potisnila nazaj v vesolje, in ko bi se oddaljeval, bi se njegova hitrost zmanjšala. To se v primeru Oumuamue ni zgodilo, ravno nasprotno, ko se je oddaljeval od Sonca, so strokovnjaki zaznali očitno pospeševanje. Poleg tega je predmet odbijal svetlobo desetkrat močneje kot asteroidi in kometi, zato obstajajo domneve, da bi njegova površina lahko spominjala na kovino.»Če nismo sami v vesolju, ali smo potem vsaj najpametnejši v soseščini?« se sprašuje Avi Loeb. »Če so tam zunaj vrste, ki so se uničile z vojno in podnebnimi spremembami, se lahko tudi mi zberemo, začnemo delovati skupaj in se bolj odgovorno obnašamo. Namesto tega zapravljamo veliko virov planeta za medsebojne spopade in druge negativne stvari, kar je velika izguba,« še dodaja strokovnjak.Kaj je omenjeni predmet počel v našem osončju, ni znano, niti kaj je reč pravzaprav bila. Lahko da je šlo za ostanke nečesa, kar je nekoč služilo kot navigacijska boja, v naši bližini pa se je znašla povsem po naključju. Prav tako se poraja vprašanje, ali je bil to prvi tovrstni obisk ali jih je bilo v preteklosti več. Do nedavnega instrumenti naših strokovnjakov namreč še niso bili dovolj občutljivi, da bi zaznali takšne in drugačne medzvezdne obiskovalce.Skrivnost Oumuamue bo najverjetneje rešena šele, ko bodo naprave zaznale kakšen podoben predmet in ga fotografirale, da ga bodo strokovnjaki lahko nato podrobno raziskali. Leta 2019 je observatorij na Krimu zaznal podoben objekt, poimenovali so ga 2I/Borisov, ki je vstopil nas sončni sistem, a v tem primeru je po ugotovitvah strokovnjakov šlo za povsem običajen komet. Loeb se s tem sicer ne strinja.