Ubit elitni obveščevalec Ivan, v javnosti posnetek brutalne likvidacije (VIDEO)

Na območju Kijeva je bil ubit pripadnik Varnostne službe Ukrajine (SBU), je sporočila tiskovna služba SBU. »SBU in nacionalna policija izvajata ukrepe za ugotovitev okoliščin kaznivega dejanja in privedbo storilcev pred sodišče,« so še sporočili.

Ime žrtve ni bilo javno objavljeno, identiteta osumljenca ali osumljencev in njihovi motivi pa še niso znani. Neimenovani vir je žrtev sicer identificiral kot polkovnika Ivana Voroniča. Bil je pripadnik elitne enote Alfa.

Približno ob 9. uri zjutraj po lokalnem času se je moški približal Voroniču in iz pištole izstrelil pet strelov, nakar je pobegnil s kraja dogodka. Voronič je umrl na kraju dogodka, je navedel Kyiv Independent.