Turkmenistan po novem tudi za radovedne popotnike: med znamenitostmi Vrata v pekel

Turkmenistan, ena najbolj izoliranih držav na svetu, je napovedal poenostavitev vizumskega režima. Trenutno je namreč pridobivanje turističnega vizuma dolgotrajen in zapleten proces, ki zahteva priporočilno pismo njihovega ministrstva za zunanje zadeve po rezervaciji pri vladno odobrenem turističnem operaterju. Postopek lahko traja več mesecev, saj vlada skrbno pretehta, ali naj obiskovalcu dovoli vstop. Nova pravila bodo omogočila spletno prijavo, kar naj bi občutno pospešilo postopek in zmanjšalo število zavrnitev. Kljub temu pa bo obiskovalec še naprej potreboval sponzorja v Turkmenistanu, kar v večini primerov pomeni prijavo na vodeni ogled.

Obiskovalci kraterja potujejo v karavanah in spijo v jurtah.

Turkmenistan, ki je bil celo v sovjetskih časih lažje dostopen, se je po razpadu Sovjetske zveze zaprl, redki obiskovalci pa so morali slediti strogo nadzorovanim vodenim turam, ki so pokazale le tisto, kar je avtoritarni režim želel predstaviti. Gospodarske težave pa so tamkajšnjo oblast spodbudile k iskanju tujih investicij. Poteza za poenostavitev vizumskega postopka in povečanje turizma je del te strategije. Sosednje države, denimo Uzbekistan in Kazahstan, so po poenostavitvi vizumskih pravil že doživele turistični razcvet.

Ena od osupljivih posebnosti je velikanski krater Darvaza. FOTO: Stephen Anthony Rohan/Getty Images

Turkmenistan sicer ponuja številne osupljive turistične znamenitosti. Ena najbolj znanih atrakcij je Darvaza, Vrata v pekel. Ta ogromni ognjeni krater v puščavi Karakum je nastal v sovjetskem obdobju, ko so med vrtanjem prebili jamo z zemeljskim plinom, nato pa so krater zažgali, da bi preprečili širjenje strupenih plinov. Obiskovalci potujejo po puščavi v karavanah in se nastanijo v jurtah, tradicionalnih okroglih šotorih, zvečer pa opazujejo plamene, ki švigajo iz dna kraterja.