Turistični mrk v ZDA: Kanadčani v bojkot, Evropejci v strahu pred aretacijami

Carinska vojna, ki jo je sprožil predsednik ZDA Donald Trump, je že povzročila spremembe v mednarodnih navadah. Tudi turističnih, kot kažejo številke, ki prihajajo z one strani velike luže. Najprej je ameriška vladna International Trade Organisation sporočila, da je število prihodov v ZDA februarja letos padlo za 1,9 %, tistih z drugih celin pa je za skoraj poltretji odstotek manj.

Pred prvomajskimi prazniki so pri New York Timesu ugotavljali, da niti ni tako hudo – toda dodali so, da jih očitno bojkotirajo njihovi najboljši turisti, Kanadčani, ki so Trumpu zamerili zamisel, da bi njihova država postala ameriška zvezna država. Kaj kmalu so se oglasili malce resnejši gospodarski analitiki, ki opozarjajo na resne gospodarske posledice upada potovanj v ZDA. Po napovedih Goldman Sachsa in J.P. Morgana bi lahko zmanjšanje obiska ter porabe tujih turistov letos znižalo ameriški BDP za 0,1 % do 0,3 %, kar v ameriških razmerah predstavlja izgubo od 23 do 71 milijard dolarjev.

In ker se tudi Američani bojijo posledic trgovinske vojne, se manjša še njihova poraba za nastanitve in letalske prevoznike. Nemce in številne druge Evropejce so ohladile tudi aretacije tujih turistov na ameriških mejah, ki so namesto na dopustu pristali za rešetkami. Industrija, ki po podatkih Reutersa zaposluje šest milijonov Američanov in Američank, se je znašla na hudi preizkušnji.