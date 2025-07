Turisti tekmovali v oralnem seksu! Občina zagotavlja, da tega ne podpira

Grški otok Zakintos je tretji največji v Jonskem morju in turiste med drugim privablja s prelepo naravo in mirom, ki ga ponuja. A nekateri so tudi v tem idiličnem okolju precej živahni. To vsekakor velja za skupino turistov iz Velike Britanije in še nekaterih drugih evropskih držav, ki so uživanje v otoški flori in favni začinili s tekmovanjem v oralnem seksu. Pomerili so se v enem od lokalnih nočnih klubov, gostje pa so jih snemali z mobilnimi telefoni in posnetke objavljali na spletu.

Dogodek je dvignil veliko prahu, odzivi pa so bili mešani. Nasprotniki govorijo o 'eroziji vrednot' in 'turizmu brez meja', turisti da so, pravijo, z arogantnim vedenjem letos prebili dno ter pozivajo odgovorne, naj bodo strožji in naj imajo ničelno toleranco do takšnih pojavov, spet drugi pa menijo, da zadeva ni sporna, če gre za odrasle osebe in se s sodelovanjem v tovrstnem tekmovanju vsi strinjajo. Podobna tekmovanja na Zakintosu sicer potekajo že več let. Leta 2008 je policija aretirala devet Britank, šest Britancev in šest Grkov, ker so se udeležili enega od njih.

Incident je le ena od oblik nenavadnega vedenja, ki so jih zadnja leta v Grčiji opazili med mladimi. Letos so z najrazličnejšim nezaslišanim početjem jezili domačine v Laganasu na Zakintosu, Falirakiju na Rodosu in Kavosu na Krfu. Mnoge lokalne skupnosti so zaskrbljene za ugled otoka in vplive na trajnostni turizem. Občina je o zadnji aferi že obvestila policijo in tožilstvo, ki preiskuje primer. Turistom sporočajo, da dogodek, ki je potekal v zasebnem zabaviščnem prostoru, nima nikakršne zveze z institucionalno ali občinsko dejavnostjo, ter poudarjajo, da je Zakintos prijazen in civiliziran kraj, ki zaradi svoje naravne lepote, zgodovine in kulture vsako leto pritegne na tisoče obiskovalcev. »Sodelujemo s pristojnimi organi, da bi zagotovili spoštovanje zakona in red na vsaki točki otoka,« sporočajo.