Turisti ne bodo več opeharjeni

Turisti ne bodo opeharjeni

VIDIC LEON Evro denar. FOTO: Leon Vidic/Delo

Potreben bo nadzor: v Sloveniji je bila skokovita ras cen

Jasno je, da bo Hrvaška v roku nekaj let prevzela evropsko valuto – evro. Načeloma naj bi kuno povsem zamenjali za evro leta 2024 ali 2025, pred tem pa je naša južna soseda v čakalnici za evro, v t.i. evropskem mehanizmu fiksnih deviznih tečajev ERM II.Kakor piše 24sata bodo na boljšem tako hrvaški potrošniki kot turisti: »Banke so čez leto skušale olupiti tuje turiste pri zamenjavi evrov v kune, nato pa jeseni znova oslabile kuno. Vse v korist banke. Evro je bil poleti vedno slabši, da bi turisti več plačevali v evrih za zneske izstavljene v kunah. Tega zdaj ne bo več.« Dodajajo, da bo denar, ki se je do zdaj stekal k bankam, ostal pri turistih. Torej bo na Hrvaškem odslej potrošnja brez posrednikov.Po njihovem bo laže tudi hrvaškim kreditojemalcem. Krediti bi se morali »poceniti«, zaradi dveh razlogov: »Najprej zato, ker ne bo stroškov konverzije valute, drugo pa, ker se bo s prevzemom evra dvignil hrvaški kreditni rejting.« Z evrom se na Hrvaškem nadejajo tudi večjim tujim investicijam, hkrati pa naložbam Hrvatom v tujini.Seveda uvedba evra prinaša tudi stroške – od novih računovodskih programov do zamenjave parkomatov. Dejstvo pa je, da prinaša bolj dinamično trgovino, pretok ljudi, blaga in kapitala.Kakorkoli, piše 24sata, prednosti so daleč pred tveganji. A proces prehoda na evro bo potreba kakovostno nadzirati, da ne bi bili državljani opeharjeni ob prehodu s kune na evro. Spomnijo na Slovenijo. »Po uvedbi evra je recimo cena skodelice kave v kavarni poskočila za 48 odstotkov, pivo in frizerske storitve pa za 42 odstotkov. Nadzor državnih organov bi moral omejiti takšno prakso.«