MOČNO SE JE ZATRESLO

Turčijo stresel močan potres, poročajo o zrušenih stavbah

Do potresa je prišlo nekaj pred osmo uro, sledil je popotresni sunek z magnitudo 4,6. Informacij o morebitni nastali škodi še ni.
Fotografija: Posledice današnjega potresa. FOTO: Ihlas News Agency Via Reuters
Odpri galerijo
Posledice današnjega potresa. FOTO: Ihlas News Agency Via Reuters

STA, A. Ka.
10.08.2025 ob 21:26
10.08.2025 ob 21:28
STA, A. Ka.
10.08.2025 ob 21:26
10.08.2025 ob 21:28

Poslušajte

Čas branja: 1:03 min.

Zahodni del Turčije je danes prizadel potres z magnitudo 6,1, je sporočil urad za obvladovanje naravnih nesreč (Afad). V provinci Balikesir se je po potresu zrušilo več stavb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do potresa je prišlo nekaj pred osmo uro, sledil je popotresni sunek z magnitudo 4,6. Informacij o morebitni nastali škodi še ni.

Potres so čutili v več mestih na zahodu države, vključno z Istanbulom in priljubljenim turističnim letoviščem Izmir.

Julija potres z magnitudo 5,8

Zahod Turčije je v začetku julija stresel potres z magnitudo 5,8, ki je terjal eno smrtno žrtev, več deset ljudi je bilo ranjenih.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Turčija potres magnituda

Priporočamo

Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)
Težko je bolj tragično: štirje člani družine umrli v prometni nesreči (FOTO)
Poročni dan postal nočna mora! Katastrofa udarila zadnji trenutek
Najprej organiziral dobrodelni pohod, potem delil izkušnjo z lokalno policijo v Postojni

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)
Težko je bolj tragično: štirje člani družine umrli v prometni nesreči (FOTO)
Poročni dan postal nočna mora! Katastrofa udarila zadnji trenutek
Najprej organiziral dobrodelni pohod, potem delil izkušnjo z lokalno policijo v Postojni

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.