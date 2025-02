Tuji mediji: Papež Frančišek se pripravlja na smrt

Papež Frančišek se po poročanju tujih medijev pripravlja na smrt. Tako naj bi po informacijah dveh njegovih bližnjih sodelavcev, ki sta jih delila s Politicom, izjavil, da je »prepričan, da se tokrat ne bo izvlekel«.

Papež, ki je pred dobrim mesecem dopolnil častitljivih 88 let, je že nekaj dni v bolnišnici. Sprva so ga tja sprejeli zaradi bronhitisa, nato so iz Vatikana sporočili, da je sveti mož zbolel za pljučnico, in to v obeh pljučnih krilih. Kljub temu je noč na sredo menda preživel mirno, v sredo je celo zajtrkoval.

Bronhitis, še posebej pa pljučnica, je zahrbtna bolezen, ki je lahko usodna že za veliko mlajše ljudi, zato se verniki po svetu upravičeno bojijo za Frančiška, ki je že kot mladenič ostal brez dela pljučnega krila. Vatikan javnost sicer redno obvešča o papeževem stanju, saj se želijo ogniti morebitnim napačnim novicam in interpretacijam, zato niti ne skrivajo, da je njegovo stanje »resno«, klinična slika pa »zapletena«.

Zadnje poročilo z Vatikana je sicer, da so zdravniki papežu odredili strogo mirovanje in počitek.

Hiti, da bi končal najpomembnejše obveznosti

Da se Frančišek pripravlja na smrt, dokazujejo tudi izpovedi njegovih sodelavcev, ki pravijo, da že zadnji mesec hiti, da bi dokončal najpomembnejše obveznosti in pobude ter na ključne položaje imenoval »prave« ljudi, ki bodo tudi po njegovi smrti nadaljevali delo na področjih, ki so mu bila najbolj pri srcu.

Tako je v začetku februarja podaljšal mandat italijanskemu kardinalu Giovanniju Battisti Reju, ki opravlja naloge dekana kardinalskega zbora. To pomeni, da bo prav Battista Re nadziral nekatere priprave na konklave, ko bodo te morali izpeljati.

Na ta način je Frančišek zagotovil, da bodo konklave potekale po njegovih željah ter da bo Battista Re, ki je sam prestar, da bi sodeloval pri konklavih, branil Frančiškovo zapuščino.