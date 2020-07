Tujec o vožnji skozi Slovenijo: Voznik komaj čaka, da zapusti tako neprijazno ozemlje

Debatiranje s policisti brezpredmetno

Da, kazni so res take

Kazni za prekoračitev hitrosti v naselju, kjer je splošna omejitev hitrosti 50 km/h:

- do vključno 5 km/h = 40 evrov

- nad 5 km/h do vključno 10 km/h = 80 evrov

- nad 10 km/h do vključno 20 km/h = 250 evrov + 3 kazenske točke

- nad 20 km/h do vključno 30 km/h = 500 evrov + 5 kazenskih točk

- nad 30 km/h do vključno 50 km/h = 1.000 evrov+ 9 kazenskih točk

- več kot 50 km/h = 1.200 evrov + 18 točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Konec preteklega tedna in tudi v ponedeljek so se čez Slovenijo valile kolone turistov, zamaški so nastali na mejnih prehodih; konec tedna je bila pred Karavankami kolona dolga do 25 kilometrov, v ponedeljek so na Gruškovju vozniki za vstop na Hrvaško čakali do dve uri. Nekje v tej gneči pa je bil tudi bralec, ki je v pismu hrvaškim medijem opisal svojo izkušnjo vožnje skozi Slovenijo.Bralec je za portal Fenix magazin razkril, da ga je slovenska policija 17. julija ustavila v Rogatcu zaradi prehitre vožnje. Čeprav je, kot je zapisal, vozil v koloni za nekim slovenskim avtomobilom, ki ga policija ni ustavila, so njemu možje postave zaradi prekoračitve hitrosti (vozil je 66 kilometrov na uro kjer je omejitev 50 kilometrov na uro) napisali kazen v višini 250 evrov (toleranca je pet kilometrov na uro torej je plačal za 11 kilometrov na uro prehitro vožnjo) in dodatne tri kazenske točke (kar pa izven Slovenije ne velja). Ker je takoj plačal, ga je prehitra vožnja stala polovičko, torej 125 evrov.»Ni mogoče določiti, ali je bila izmerjena hitrost mojega ali kakšnega drugega vozila (v koloni, op. a.), razdalja se meri v nekaj sekundah med dvema avtomobiloma. Seveda je bila kakršna koli razprava o tem s policisti brezpredmetna. Oni imajo časa na pretek, voznik, ki ga ustavijo, pa komaj čaka, da zapusti tako neprijazno ozemlje,« je zapisal bralec in dodal, da je bila hitrost izmerjena takoj, ko je zapeljal v naselje, tako da tudi ni mogoče trditi, ali je bila izmerjena pred ali za tablo, ki označuje naselje.Zapisal je še, da policija ni imela drobiža, da bi mu ob plačilu kazni vrnila, zato da so ga poslali v bližnjo trgovino, kjer je izmenjal svoje bankovce. »Pred tem so mi dali alkotest, ki je bil negativen. Ob komentarju, da gre za precejšen znesek so bili neprijazni in odgovorili, da grem lahko z njimi na postajo, dokumente bodo seveda zadržali,« se je potožil in doda, da mu je bila pri prejšnjih podobnih prekrških v Sloveniji izrečena precej nižja kazen. »So kazni v Sloveniji res tako drakonske?« se je vprašal in dodal, da mu je na koncu slovenska policajka pri vračanju dokumentov porogljivo rekla, da mu želi prijeten dan.Med potovanjem skozi Slovenijo ga je motilo tudi, da policaji prežijo takoj za mejo in 100 metrov od vstopa v Slovenijo. Policaj meri hitrost avtomobilov, ki prehajajo hrvaško-slovensko mejo in piše kazni neposredno po kontroli dokumentov na meji.