Tudi vojna ju ni ustavila: ukrajinski par se je poročil kar na bojišču (FOTO)

Očitno ljubezen ne pozna meja, ustaviti je ne more niti vojna. To dokazujeta Ukrajinca Lesia Ivashchenko in Valery Filimonov, ki sta se poročila v svojih vojaških uniformah, v katerih branita domovino pred Rusi. Kot poroča hrvaški Index, sta mladoporočenca pripadnika 112. brigade teritorialne obrambe, poročil pa ju je vojaški kaplan.

Nevesto je do »oltarja« pospremil njen poveljnik, poročajo ukrajinski mediji. Priče so bili kolegi iz brigade, ki so med obredom v rokah nosili bele vrtnice.

Paru je čestital tudi kijevski župan Vitali Kličko. Čeprav ni bilo veliko časa za praznovanje, sta mladoporočenca vseeno nazdravila s šampanjcem.

Mladoporočenca. FOTO: Mykola Tymchenko Reuters