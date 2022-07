Tudi to je mogoče: cene zvišali za le 50 centov

Turistična sezona je v polnem zagonu, večina dopustnikov pa se je že seznanila z visokimi cenami, ki so jih praviloma navili vsi turistični delavci na najbolj priljubljenih destinacijah. Ne le osnovna košarica živil, podražile so se tudi storitve na plažah, drobni dodatki, ki marsikomu olajšajo poležavanje ob morju.

Pa to je več kot poceni!

Ob soncu, ki od začetka julija neusmiljeno žge in še prav nič ne kaže, da bi se njegova moč umaknila kakšni osvežilni prhi z neba, marsikomu prav odleže, če se lahko skrije pod prostoren senčnik in pod njim zadrema v udobju ležalnika. Med kopalnimi podvigi se prav gotovo prileže hladna pijača, predvsem otroci pa se razveselijo krofov in drugega cvrtja, ki ga dostavljavci hrane prinesejo dobesedno do kopalcev.

Ponudba, ki navdušuje. FOTO: Fb

A vse to stane, in ne malo, ugotavljajo dopustniki, ki so v ta namen že široko odpirali svoje denarnice. Skokovitemu porastu cen se je odpovedala le ena plaža v Grčiji: v mestu Neoi Poroi, tako rekoč v naročju bogov, tik pod Olimpom, so se odločili obiskovalce privabiti s posebnim popustom.

Objava je že zakrožila po facebooku, v skupini Live from Greece, kjer so dopustniki iz Srbije objavili fotografijo velikega plakata s plaže, ki privablja s cenovno neverjetno mamljivo ponudbo v enem najbolj popularnih grških letovišč. Senčnik, ležalnik, kavo in krof ali steklenico vode tam lahko dobite za vsega 4 evre! Od lani so ceno torej zvišali za le 50 centov, presenetljivo malo v primerjavi z drugimi mesti.

»Pa to je več kot poceni! Ekstra. Prva vrsta v Budvi tudi do 25 evrov. Na Lefkadi stane ležalnik 20 evrov, zraven pa dobiš liter vode. Leptokarya: dve kavi 8 evrov, voda gratis in ležalnik za to ceno samo za 3 ure,« so se na objavo odzvali navdušeni uporabniki družabnega omrežja.