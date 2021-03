Tudi pingvini se veselijo cepiva

Najprej cepili starejše

Veselijo se neskončnega čofotanja v ledeno mrzli vodi. FOTO: Mikekwok/Getty Images

29 pingvinov bo kmalu svobodno zadihalo.

Tudi živalim v teh časih ni lahko, opozarjajo v norveškem akvariju v mestu Bergen: tamkajšnji pingvini namreč že več mesecev živijo v strogi izolaciji, odkar so strokovnjaki v državi potrdili prisotnost zelo nalezljivega virusa aviarne influence A H5N8. A za 29 varovancev je prihodnost le svetla: oslovski pingvini, med katerimi k sreči nobeden ni zbolel, se zdaj veselijo že drugega odmerka cepiva, ki jim bo povrnilo izgubljeno svobodo.Vse od decembra, odkar je virus aviarne influence sprožil pravi preplah na Norveškem, so se namreč pingvini morali zadrževati v notranjem delu akvarija, minuli teden pa jim je žarek upanja le povrnilo cepivo: tudi med pingvini je protokol cepljenja podoben, prvi odmerek so najprej prejele najstarejše in šibkejše ptice, sledile so mlajše in krepkejše živali, čez nekaj tednov pa bodo po drugem odmerku vse zadihale svobodno in končno nadaljevale zabavo ter druženje tudi na prostem, kar vsekakor vključuje drsanje po trebuhu, ribolov in čofotanje v ledeno mrzli vodi pod modrim nebom. Med njimi je tudi priljubljena samica Erna, ki so jo poimenovali po norveški premierki: ta je namreč v mladosti, ki jo je preživela v Bergnu, čez poletje delala v priljubljenem akvariju, zato so se ji zaposleni, potem ko je doživela politični vzpon, prijazno poklonili.Okužbe med oslovskimi pingvini, ki v naravi živijo na povsem drugem koncu sveta, na Antarktiki, nikakor niso povezane z novim koronavirusom, ampak ptičjo gripo, poudarjajo oskrbniki, a pri tem opozarjajo na pomembno poslanstvo cepljenja, brez katerega bi bil mnogo bolj ogrožen ne le človeški, ampak tudi živalski svet. Prenos H5N8 na človeka je zelo redek, bolezen pa je lahko za ptice usodna.