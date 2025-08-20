GROZI OPAZNA IZGUBA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA

Tudi Nemcem ne gre najbolje, gostinci za preživetje od vlade zahtevajo to

Najbolj so bile prizadete restavracije, padec pa so zabeležili tudi hotelirji.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock 
Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock 

STA, A. G.
20.08.2025 ob 17:32
20.08.2025 ob 17:32
STA, A. G.
20.08.2025 ob 17:32
20.08.2025 ob 17:32

Prihodki v nemškem gostinstvu in turizmu so bili v prvi polovici leta medletno nižji za 3,7 odstotka, je danes objavil statistični urad Destatis. Najbolj so bile prizadete restavracije, padec pa so zabeležili tudi hotelirji. Gostinci ob tem pozivajo vlado k znižanju stopnje davka na dodano vrednost na živila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Restavracije so v prvih šestih mesecih leta zabeležile 4,1-odstotni padec prihodkov. Prihodki od prodaje hotelirjev in drugih ponudnikov nastanitev pa so se v primerjavi z enakim obdobjem lani znižali za 2,6 odstotka, podatke Destatisa povzema dpa.

Nižje prihodke se deloma pripisuje ponovni uvedbi 19-odstotne stopnje davka na dodano vrednost na hrano v lanskem letu. Nemška vlada je namreč v času pandemije covida-19 stopnjo znižala na sedem odstotkov.

Trenutna vladna koalicija namerava v prihodnjem letu za živila znova uvesti nižjo davčno stopnjo.

Grozi opazna izguba kakovosti življenja

V nemškem združenju hotelirjev in gostincev Dehoga so prepričani, da je vnovična uvedba nižje stopnje bistvenega pomena za preživetje številnih restavracij.

»Brez sedemodstotnega DDV na živila ne grozi le padec raznolikosti gastronomske ponudbe, temveč tudi opazna izguba kakovosti življenja in kulture v naših mestnih središčih,« je opozoril predsednik združenja Guido Zöllick.

A po pisanju dpa nemški potrošniki zaradi nižje davčne stopnje zelo verjetno ne bodo deležni nižjih cen.

»Vsi, ki upajo, da bo to pocenilo njihov zrezek, golaž ali cesarski praženec, ne računajo na lastnike,« je dejal Guido Noll iz sindikata NGG. Kot je prepričan, bodo gostinci našli veliko razlogov, zakaj razliko med stopnjama davka nujno potrebujejo za svoje podjetje in zase.

