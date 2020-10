Tudi Hrvati rekordni, v bolnišnicah ostali brez zdravil

V bolnišnicah 622 ljudi

Skrbi zaradi dobave zdravil

Zaenkrat zdravil dovolj

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 8.255 testih potrdili 1.424 okužb z novim koronavirusom, kar je najvišje dnevno število novookuženih do zdaj. Zaradi covida 19 je umrlo še 11 bolnikov, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite.Do danes je bilo najvišje dnevno število novookuženih 1.131.Danes objavljene številke novega dnevnega črnega rekorda kažejo, da je bilo v 24 urah več okuženih kot v ponedeljek in torek skupaj, ko so našteli 1.283 novih okužb. Današnja številka je sicer skoraj dvakrat večja, kot je bila prejšnjo sredo, ko so jih zabeležili 748.Na Hrvaškem je trenutno 6.459 aktivno okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 622 bolnikov s covidom 19, 38 jih potrebuje pomoč pri dihanju, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Današnje število ljudi na zdravljenju v bolnišnicah in na ventilatorjih je tudi največje po 25. februarju, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom.Doslej so zabeležili 28.287 okužb. Zaradi covida 19 je doslej umrlo 393 bolnikov, med njimi je v zadnjih 24 urah umrla tudi 31-letnica, ki je najmlajša smrtna žrtev covida 19 na Hrvaškem do zdaj.So pa na Hrvaškem zaskrbljeni tudi, ker so vodilni distributerji ustavili oskrbo več deset hrvaških bolnišnic zaradi dolgov, ki so dosegli 4,3 milijarde kun (573 milijonov evrov). Kot so pojasnili, ne bodo prodajali zdravil bolnišnicam, ki imajo dolgove, starejše od leta dni, če vlada ne bo do konca leta plačala vsaj polovice dolgov.Predstavniki vlade in distributerjev zdravil na ponedeljkovem srečanju niso dosegli dogovora. Vlada je ponudila plačilo 200 milijonov kun (26,7 milijona evrov) dolgov bolnišnic takoj, distributerji pa so zahtevali vsaj dve milijardi kun (267 milijonov evrov) do konca leta, ostanek pa do konca junija 2021.Distributerji zdravil so pojasnili, da ne morejo prenesti več kot tri milijarde kun dolgov, ker je potem ogroženo tudi njihovo poslovanje in zaupanje proizvajalcev zdravil, ki določajo cene zdravil. Poudarili so, da epidemija covida-19 ni razlog za kopičenje dolgov, ker so stroški za zdravljenje covida-19 ocenjeni na 300 milijonov kun (40 milijonov evrov), medtem ko so se dolgovi hrvaških bolnišnic v prvih devetih mesecih letošnjega leta povečali za dve milijardi kun.Od torka so zato ustavili pošiljanje zdravil v več kot 30 hrvaških bolnišnic, med katerimi so tudi veliki klinični centri v Zagrebu, Splitu in Osijeku. So pa tudi bolnišnice, ki redno plačujejo svoje obveznosti distributerjem zdravil, in te lahko računajo, da oskrba ne bo pod vprašajem, so izpostavili distributerji. Povedali so še, da se dolgovi bolnišnic do distributerjev vsak mesec povečujejo za 220 milijonov kun (29,3 milijona evrov).Iz hrvaških bolnišnic sporočajo, da zaenkrat ne čutijo pomanjkanja posameznih zdravil, ker imajo zaloge. Pričakujejo, da jim zdravil ne bo zmanjkalo, preden bodo vlada in distributerji dosegli dogovor. Medtem pa vlada poziva distributerje zdravil k potrpežljivosti zaradi težkega stanja državnih financ, ne da bi ponudila dolgoročno rešitev.