Tudi Bidnovim se obeta škandal

Škandali in šokantne biografske izpovedi niso pri Trumpovih nič nenavadnega, a niti zdajšnja ameriška prva družina ni brezmadežna. Njeno ranljivost bo dodatno razgalila knjiga izpod peresa Kathleen Buhle, nekdanje žene Hunterja Bidna, predsednikovega mlajšega sina.

Knjiga, ki bi lahko zlomila vso ameriško administracijo? FOTO: Twitter

Da je imel Hunter težave z mamili, ni nobena skrivnost, da je bila odvisnost eden od razlogov za njegovo ločitev od Kathleen, s katero ima tri že odrasle hčerke, je prav tako že znano. V resnici pa se je dogajalo še veliko več, napoveduje Bidnova bivša, ki je spisala, kot sporoča, odmevno knjigo, takšno, ki bo razgalila vse slabosti propadlega zakona in pa tudi burno dogajanje po razhodu; denimo podrobnosti o Hunterjevem razmerju s Hallie Biden, vdovo njegovega brata Beauja, ki je umrl 2015. zaradi raka na možganih.

Buhlejeva v delu, ki nosi naslov If We Break (Če se zlomiva), ponuja svoje poglede na zasvojenost z mamili, skoke čez plot in ločitev ter posledice vseh teh udarcev na partnersko zvezo, družinsko življenje in odraščanje otrok, pri tem pa poudarja, da je bilo pisanje knjige brez dlake na jeziku zanjo kakor zdravilo. Med drugim upa, da bo njena izpoved, ki jo izdaja založba Penguin Random House, pomagala številnim drugim ženskam, ki so se znašle na podobnih razpotjih kakor ona.

S Hunterjem sta se ločila leta 2017, po kar 24 letih zakona, že leto prej pa je on začel razmerje z bratovo vdovo, ki je trajalo tri leta. Izkazalo se je še, da je imel razmerje tudi s striptizeto iz Arkansasa, ki je celo zanosila in rodila njegovega otroka, tega pa je priznal šele po sodnem postopku. Leta 2019 se je poročil z Melisso Cohen, in to po le nekaj dneh sestajanja, skupaj imata sina Beauja.

Demokrati so zaradi knjige zaskrbljeni.

Istega leta je Hunter spisal svojo biografijo, v kateri je javnosti predstavil svoj boj z drogo, ki se ji je odpovedal ob pomoči zdravljenja. Napoved knjige Buhlejeve, ki naj bi izšla poleti, pa je močno razburila tudi demokrate pod Bidnovo administracijo, ki jim podpora skrb vzbujajoče pada.