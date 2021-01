Trumpu pred slovesom še ena zaušnica

Trump se poslavlja 20. januarja

Ameriški kongres je v petek prvič v štirih letih mandata predsednika ZDApreglasoval njegov veto, in sicer na obrambni proračun. Trump je med drugim vložil veto, ker se ni strinjal s preimenovanjem vojaških oporišč, ki nosijo imena poveljnikov nekdanje konfederacije južnih držav.Predstavniški dom kongresa je Trumpov veto že v ponedeljek zavrnil s 322 glasovi proti 87, senat pa v petek z 81 proti 13. 740 milijard dolarjev vreden obrambni proračun do konca septembra je tako sprejet. Trump, ki ga je pri predlogu proračuna motila tudi omejitev njegovih pooblastil za umik vojske iz Iraka in Afganistana, je glasovanje komentiral na twitterju. Kot je zapisal, je senat zamudil priložnost za odvzem zaščite družbenim medijem pred tožbami in izid glasovanja označil kot patetičen.Hkratno senatno zavrnitev povečanja pomoči Američanom zaradi pandemije novega koronavirusa s 600 dolarjev na 2.000 pa je označil kot nepošteno in nespametno.Demokrati so namreč tovrstno povišanje, ki ga je potrdil predstavniški dom, želeli doseči tudi v senatu in senatorje napovedal obstrukcijo zavrnitve Trumpovega veta na obrambni proračun, dokler vodja republikanske večinene bi dovolil glasovanja o povečanju pomoči.McConnell mu je možnost obstrukcije odvzel, tako da je prepovedal razpravo o obrambnem proračunu. Američani so tako ostali brez dodatne pomoči v času pandemije, senatorji obeh strank pa so v odzivih na dogajanje v senatu izpostavljali svojo podporo vojakom.Trump, ki se od položaja poslavlja 20. januarja, je v štirih letih vladanja pred tem vložil osem vetov na zakone in vsi so bili uspešni, ker republikanci nikoli niso nasprotovali in kongresu ni uspelo zbrati potrebne dvotretjinske večine za preglasovanje vetov.