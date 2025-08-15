Trumpovo pomembno sporočilo pred srečanjem s Putinom: »Ne bo se igral z mano. Čez nekaj minut bom vedel ...«

Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin se bosta danes na Aljaski srečala na pogovorih, v ospredju katerih bo vojna v Ukrajini. Govorila naj bi tudi o drugih vprašanjih in gospodarskem sodelovanju med državama. Evropske države in Ukrajina upajo, da bodo na vrhu, ki bi lahko odločal o miru na celini, upoštevani njihovi interesi.

Donald Trump se je januarja hvalil, da lahko vojno konča v 24 urah po vrnitvi v Belo hišo. Vendar njegovi klici Vladimirju Putinu in močan pritisk na Volodimirja Zelenskega, naj sprejme koncesije, niso imeli nobenega učinka na ruskega voditelja, Trump pa je posvaril pred zelo resnimi posledicami, če bo Putin še naprej zavračal njegove ponudbe.

Trump bo srečanje gostil v Anchorageu, največjem mestu ameriške zvezne države, ki ima simboličen pomen za obe državi, saj je bila Aljaska nekoč del ruskega ozemlja. To bo sicer njuno prvo srečanje po letu 2019 in Putinov prvi obisk v ZDA po desetih letih.

Putin ga ne bo ustrahoval

Ameriški predsednik je pred vrhom na Aljaski dejal, da ga ruski voditelj ne bo ustrahoval, in dejal, da bo Ukrajina vključena v vsakršen dogovor o njeni usodi. Trump je v četrtek tako novinarjem v Beli hiši dejal: »Jaz sem predsednik in on se ne bo igral z mano. V prvih dveh, treh, štirih ali petih minutah ... bom vedel, ali bomo imeli dober ali slab sestanek,«.

V Moskvi so potrdili, da bo osrednja tema vrha rešitev ukrajinske krize, predsednika pa bosta govorila tudi o širših vprašanjih zagotavljanja miru in varnosti, perečih mednarodnih in regionalnih vprašanjih ter gospodarskem sodelovanju.

Začetek ob 21.30 po srednjeevropskem času

Srečanje se bo predvidoma začelo ob 21.30 po srednjeevropskem času, predsednika pa se bosta srečala tudi na štiri oči. Ob koncu pogovorov je predvidena skupna novinarska konferenca.

Na Aljaski pred vrhom Trumpa in Putina demostracije v podporo Ukrajini V mestu Anchorage na Aljaski so pred današnjim vrhom ameriškega in ruskega predsednika v četrtek potekale demonstracije v podporo Ukrajini. Demonstranti po poročanju nemške tiskovne agencije dpa se jih je zbralo okoli 140 - so vihteli ameriške in ukrajinske zastave. Na fotografijah z demonstracij, ki jih je objavil britanski BBC, je videti tudi velik napis Alaska stands with Ukraine (Aljaska stoji ob strani Ukrajini).

Današnje srečanje je vrhunec prizadevanj ameriškega predsednika za končanje vojne v Ukrajini, za katero je Trump pred izvolitvijo poudarjal, da jo bo končal v 24 urah po prevzemu funkcije.

Ukrajina in evropske sile so pred vrhom izražale bojazen, da bi Trump lahko sklenil dogovor, ki bi Ukrajino prisilil k odstopu ozemlja Rusiji. Zato so pred srečanjem skušali Trumpa prepričati, naj brani ukrajinske in evropske varnostne interese.