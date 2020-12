Trumpovi se selijo na Florido

REUTERS Tudi Ivanka bo družino preselila v sončno državo. FOTO: Reuters

še vedno rine z glavo skozi zid in vztraja, da je njegov nedavni poraz posledica volilne prevare, vsi drugi člani njegove družine pa so, kot kaže, že spregledali in se pripravljajo na neizogibno. Na selitev iz Washingtona.In če je bil pred predsedniškim mandatom dom Trumpovih v New Yorku, si zdaj gnezdeca urejajo v sončni državi. Florida, ki je bila prej kraj za oddih, bo njihov novi dom, bodoči nekdanji predsednik tako najbrž računa, da se bo lažje izognil pregonu zaradi različnih tožb, ki naj bi ga čakale po koncu predsednikovanja. Selitev je že v polnem teku, kaže, najbolj zagreta pa je prav, ki menda že polni potovalke, svoje osebne predmete in opremo, ki so krasili stanovanjski del Bele hiše in pripadajo prvi dami, pa pošilja v stanovanje v New York in na posestvo Mar-a-Lago.S svojim osebjem ureja še zadnje birokratske posle, skrbi pa jo tudi finančna prihodnost, na kar naj bi kazala njena poizvedovanja o pokojnini. Da jo bo Bela hiša podpirala po koncu poslanstva prve dame, ne more računati, tako da bo povsem odvisna od moževih prihodkov. Nekaj pa ji lahko kane od prodaje njene knjige, ki pa naj ne bi bila biografska, ampak fotografska: vsebovala bo namreč podobe Bele hiše med njenim mandatom.Melania ne bo v Washingtonu niti dneva več, kot ji nalaga dolžnost, tudibo moral nemudoma zamenjati šolo in zapustiti ugledno ustanovo v Marylandu ter presedlati na Florido. Družina se bo najverjetneje naselila v vili, ki ponuja slabih 300 kvadratnih metrov prostorov. Tričlanski družini se bodo pridružili tudi Melanijini starši,inAli morda Trump načrtuje še kakšno novo gradnjo na Floridi, ni znano, vsekakor pa si bosta dala duška njegova hčiin mož, ki bosta blizu družinske rezidence na elitni lokaciji, na otočku Indian Creek v Miamiju, postavila nov dom; samo za parcelo sta odštela osupljivih 25 milijonov dolarjev. Poskrbela sta tudi že za šolanje svojih treh otrok in jih vpisala v elitno judovsko šolo.