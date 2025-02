Trumpovi načrti za končanje vojne v Ukrajini: za veliko noč sklenite premirje in pozabite na Nato

Ameriški predsednik Donald Trump, ki se je že v predvolilni kampanji hvalil, da lahko vojno v Ukrajini konča v enem dnevu, se menda tudi res pripravlja na konec vojne med Rusijo in Ukrajino. Za to obstaja celo natančen načrt, pravijo v Kijevu, ukrajinski mediji pa so pridobili celo dokumenti s podrobnostmi.

Glavni cilj mirovnega načrta za Ukrajino, kot mu pravijo, je doseči premirje do velike noči. Po poročanju ukrajinskih medijev Trump načrtuje, da bi premirje začelo veljati do 20. aprila, z njim pa bi ustavili ruski napredek in omogočili začetek pogajanj med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

EU bo pomagala pri obnovi

Predsednika naj bi se po telefonu slišala že v naslednjih dneh, nato na veliko noč razglasila premirje, do 9. maja naj bi bila nato objavljena deklaracija z dogovorom o končanju vojne, po tem datumu Kijev ne bi smel več razglasiti vojnega stanja ali mobilizirati vojske.

Načrt naj bi po poročanju ukrajinskih medijev vključeval tudi prepoved Ukrajini, da se pridruži Natu, ter zahtevo, da Kijev prizna rusko suverenost na priključenih ozemljih.

Načrt naj bi poleg tega vključeval še umik ukrajinskih sil iz regije Kursk ter vzpostavitev demilitariziranega območja, ki bi ga nadzorovali evropski vojaki brez sodelovanja ameriških enot. Poleg tega naj bi Evropska unija pomagala pri obnovi Ukrajine, kar bi EU stalo približno 468 milijard evrov.