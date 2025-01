Trumpovi hollywoodski odposlanci

Bodoči predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil nova imenovanja. Igralce Jona Voighta, Mela Gibsona in Sylvestra Stallona je imenoval za posebne ambasadorje, pri čemer so njihove naloge še vedno nejasne.

»V čast mi je naznaniti Jona Voighta, Mela Gibsona in Sylvestra Stallona kot posebne ambasadorje v velikem, a zelo težavnem kraju, Hollywoodu v Kaliforniji,« je zapisal Trump. »Delovali bodo kot moji posebni odposlanci, da bi Hollywood, ki je v zadnjih štirih letih izgubil veliko poslov v tujini, postal večji, boljši in močnejši kot kadar koli! Ti trije zelo nadarjeni posamezniki bodo moje oči in ušesa, jaz pa bom naredil vse, kar bodo predlagali. Tako kot za ZDA se bo tudi za Hollywood vrnila zlata doba,« je zapisal Trump.

Oskarjevec Mel Gibson, ki je nedavno v požarih v Los Angelesu izgubil dom, je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa izrazil presenečenje nad svojo novo vlogo posebnega hollywoodskega odposlanca bodočega predsednika Trumpa. »Objavo sem prejel istočasno, kot ste jo prejeli vsi vi,« sta izjavo 69-letnega igralca povzeli ameriška Fox News in revija Entertainment Weekly. Kljub temu se namerava odzvati pozivu. »Moja dolžnost kot državljana je, da ponudim pomoč in strokovno znanje po svojih močeh,« je dejal ter se pošalil: »Ali je mogoče, da to delovno mesto vključuje rezidenco veleposlanika?« Vsi trije igralci so sicer Trumpovi podporniki.

Stallone je Trumpa označil za drugega Georgea Washingtona. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Po Trumpovi objavi so se na platformi X oglasili tudi podeljevalci nagrade zlata malina za najslabše filmske izdelke, znane tudi kot razzies. »Klasika. Skupina dobitnikov razzies želi rešiti Hollywood!« so zapisali. Zlato malino za najslabšega igralca so namreč prejeli že vsi trije igralci. Voight, ki je oče Angeline Jolie, je sicer dobitnik oskarja za najboljšo glavno vlogo, še trikrat je bil nominiran, ter dobitnik štirih zlatih globusov od skupno 10 nominacij, lani pa je za vlogo v akcijskem filmu Mercy dobil še zlato malino.