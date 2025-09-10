CHARILE KIRK

Trumpovega zaveznika ustrelili, zanj moli tudi Janša: »Odličen fant, Bog ga blagoslovi« (VZNEMIRJUJOČ POSNETEK)

Charlie Kirk, vplivni desničarski aktivist, je bil ustreljen med vodenjem shoda.
Fotografija: Charlie Kirk. FOTO: Cheney Orr Reuters
Charlie Kirk. FOTO: Cheney Orr Reuters

10.09.2025 ob 21:39
Charlie Kirk, vplivni desničarski aktivist, zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa in izvršni direktor organizacije Turning Point USA (TPUSA), je bil ustreljen med vodenjem shoda na Univerzi v Utahu.

»Danes okoli 12.10 je bil na gostujočega predavatelja Charlieja Kirka izstreljen strel,« je univerza sporočila v izjavi.

»Ustrelili so ga in s kraja dogodka odpeljali njegovi varnostniki. Policija preiskuje zadevo, osumljenec pa je bil aretiran,« je poročal Guardian. Kot navaja Fox News je strelec Michael Mallinson iz Utaha.

V posnetkih, ki krožijo po družbenih omrežjih, je Kirk posnet med govorom pred šotorom na kampusu univerze Utah Valley. 

Po incidentu se je oglasil ameriški predsednik Donald Trump, ki je na omrežju Truth Social zapisal: »Vsi moramo moliti za Charlieja Kirka, ki je bil ustreljen. Odličen fant, Bog ga blagoslovi«.

Zanj moli tudi Janša, podmladek SDS zgrožen: To ni zgolj napad na mladega očeta, to je napad na vse, ki si upajo izraziti nestrinjanje s skrajno levo ideologijo

Molitvam za ustreljenega Trupmovega zaveznika se je pridružil tudi šef SDS Janez Janša, ki je zapisal, da moli zanj.

V podmaldku stranke SDS pa so navedli: »Pravkar je odjeknila novica o tem, da je bil ameriški aktivist Charlie Kirk ustreljen med dogodkom na enem izmed ameriških kampusov. Zgroženi smo, da je zopet prišlo do nasilja nad mladim očetom, ki se je boril za konzervativne vrednote in svobodo govora. Kako je to mogoče, da je zahodni svet postal tako nastrojen do ljudi, ki si danes upajo misliti s svojo glavo? Ne živimo mar v demokraciji, ki dopušča raznolikost mnenj?? To ni zgolj napad na mladega očeta, to je napad na vse, ki si upajo izpostaviti in izraziti nestrinjanje s trenutno skrajno levo ideologijo, ki je začela prevzemati Zahod. Ko nasprotna stran ostane brez argumentov, se zateče k nasilju in to se mora nemudoma končat!! Iskreno si želimo, da Charlie Kirk ni utrpel hujših posledic. Molimo za njega in za njegovo družino,«.

streljanje ZDA posnetek Donald Trump Charlie Kirk

