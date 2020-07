Trumpova zmaga: Britanci Huaweiju prepovedali izgradnjo omrežja 5G

Velika Britanija se je danes uklonila pritisku ZDA in potrdila prepoved sodelovanja kitajskega telekomunikacijskega velikana Huawei pri razvoju svojega omrežja 5G. Telekomunikacijski operaterji nove opreme od Huaweija ne bodo smeli kupovati od prihodnjega leta, do konca leta 2026 pa bodo morali odstraniti obstoječo.

Velika zmaga Donalda Trumpa

Po oceni francoske tiskovne agencije AFP gre za veliko zmago ameriškega predsednika Donalda Trumpa v geopolitični in trgovinski vojni s Pekingom. Na drugi strani bi lahko odločitev močno poslabšala britanske odnose z azijsko gospodarsko velesilo. Prav tako bo to velik udarec za britanske mobilne operaterje, ki so se skoraj dve desetletji zanašali na Huaweijevo opremo.



Pri Huaweiju so se na odločitev že odzvali in London pozvali, naj o prepovedi premisli še enkrat. »Na žalost je naša prihodnost v ZDA spolitizirana, tu gre za ameriško trgovinsko politiko in ne za varnost,« je ocenil britanski tiskovni predstavnik Huaweija Ed Brewster.

Vsa Huaweijeva oprema bo odstranjena do konca leta 2026

Odločitev o prepovedi sodelovanja s Huaweijem je sporočil britanski minister za digitalizacijo Oliver Dowden v parlamentu, potem ko je premier Boris Johnson predsedoval srečanju vlade in nacionalnega varnostnega sveta. »Od konca tega leta telekomunikacijska podjetja ne smejo kupovati opreme 5G od Huaweija,« je pojasnil.



Vlada je šla še dlje in določila, da mora biti vsa obstoječa Huaweijeva oprema odstranjena do konca leta 2026. Huawei naj bi si prizadeval, da bi to letnico postavili po 2024, ko se v Veliki Britaniji obetajo nove splošne volitve. Takrat bi namreč menjava na oblasti lahko prinesla tudi novo politiko.