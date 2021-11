Trumpova zgodba v slikah

Donald Trump še ni rekel, no, pokazal zadnje. Svojo vladavino je sklenil ovekovečiti s knjigo, a spominov ne bo ubesedil, ampak jih bo prikazal s fotografijami: 320 strani dolgo delo bo osvetlilo najpomembnejše trenutke Trumpove administracije, podpise k slikam pa bo prispeval nekdanji predsednik sam.

Delo bo izdala nova založba Winning Team Publishing. Na knjižnih policah bo 7. decembra, iz založbe pa se že hvalijo s prednaročili več kot 9000 knjig s trdimi platnicami, kar znaša okoli 700.000 evrov, in to v manj kot 24 urah. »Brez televizije, radia in Amazona. Samo predsedniku Trumpu lahko uspe kaj takšnega,« se prek twitterja hvalisajo pri založbi. Knjiga, ki nosi naslov Naša skupna pot, je zdaj na voljo za 67 evrov, pozneje pa bo cena bistveno višja, za podpisani izvod bo treba namreč odšteti več kot 200 evrov.

In kaj si lahko podporniki in radovedneži obetajo? Kopico nepozabnih trenutkov Trumpove vladavine, denimo gradnjo zidu na južni meji, nižanje davkov, obnovo vojske in ustanovitev vesoljskih sil, srečanja s pomembnimi državniki, kot so predsednik Severne Koreje Kim Džong Un, kitajski predsednik Ši Džinping in ruski predsednik Vladimir Putin. Opise fotografij je spisal Trump sam, nekatere menda celo na roko, delo pa je prava poslastica, napovedujejo v novi založbi.

Številni nekdanji predsedniki ZDA se po selitvi iz Bele hiše odločijo za pisanje spominov, pri čemer velike založbe kar tekmujejo, katera bo pridobila bajni posel in okrepila svoj ugled, mnoge pa zanima tudi druga plat medalje, tj. zgodba prve dame. Zakonca Trump, kot kaže, nista imela te sreče, zato si je nekdanji predsednik očitno moral omisliti še založbo. Na čelu Winning Team Publishing sta namreč njegov sin Donald ml. in sodelavec iz njegove predsedniške kampanje Sergio Gor.