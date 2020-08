Trumpova sestra: Donald laže, je krut in brez načel

Maryanne Trump Barry, starejša sestra Donalda Trumpa, je v na skrivaj posnetem pogovoru predsednika ZDA opisala kot krutega človeka in lažnivca. Kritična je bila do njegove imigracijske politike, v okviru katere ločujejo otroke od staršev in jih zapirajo v taborišča.



Njene izjave so precej neprijetne za Trumpa, saj ne prihajajo iz ust kakšnega nezadovoljnega poslovnega partnerja ali sodelavca, temveč ene najbližjih sorodnic.



»Vse, kar hoče, je ugajati svojim volivcem,« je dejala 83-letna upokojena zvezna sodnica na posnetkih, ki jih je pridobil časnik Washington Post. »Nobenih načel nima. Nobenih. Samo tvita in laže, mojbog,« je dodala.



Posnetke je leta 2018 in 2019 na skrivaj posnela predsednikova nečakinja Mary Trump, ki je prejšnji mesec izdala knjigo o Donaldu Trumpu z naslovom Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najnevarnejšega moža na svetu. Bela hiša je njene spomine označila za »knjigo laži«.



Barryjeva je dejala, da je bila zgrožena nad tem, »kar delajo z otroki na meji« z Mehiko. Ob tem je ugibala, da predsednik verjetno ni prebral njenih mnenj o priseljevanju. »Kaj je sploh prebral?« jo je nato vprašala nečakinja. »Nič. On ne bere,« je odgovorila. Svojega brata je označila za krutega človeka.



Povedala je tudi, da se je Trump na univerzo vpisal s prevaro. »Na univerzo v Pensilvaniji je prišel, ker je šel nekdo na sprejme izpite namesto njega,« je zatrdila in dodala, da se celo še spomni imena tega fanta, povzemajo tuje tiskovne agencije.



Bela hiša za zdaj ni komentirala njenih izjav.