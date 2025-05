»Trumpova ljubljenka« zgrožena nad novim papežem: to je povedala o njem (FOTO)

Ameriška skrajna desničarka Laura Loomer, znana po svojih kontroverznih izjavah in brezpogojni podpori Donaldu Trumpu, je ob izvolitvi papeža Leona XIV. sprožila plaz kritik na družbenem omrežju X. Novega papeža je označila za nasprotnika Donalda Trumpa in gibanja MAGA, ga obtožila podpore odprtim mejam ter ga označila za »popolnega marksista, tako kot papež Frančišek«.

»Ime mu je Robert Prevost. Je prvi Američan, ki je postal papež. Nasprotuje Trumpu, nasprotuje MAGA gibanju, zavzema se za odprte meje in je popoln marksist kot papež Frančišek. Katoličani ne morejo pričakovati nič dobrega. Samo še ena marioneta marksistov v Vatikanu,« je zapisala Loomer na X-u.

Očitala mu je tudi podporo Georgu Floydu

V enem izmed svojih zapisov je Loomer poudarila, da je novi papež nekoč delil objavo, v kateri je zapisano, da bi morali »nadaljevati z molitvijo za kariernega kriminalca in odvisnika od drog Georgea Floyda«. Objava je vsebovala tudi poziv: »Naj bodo vsa sovraštva, nasilje in predsodki izkoreninjeni.« Loomerjeva je na to odgovorila: »Kakšni predsodki? Je to novo ime za prevelik odmerek fentanila. Marksistični papež.«

Laura Loomer. FOTO: Eduardo Munoz Reuters

Loomerjeva je novega papeža obtožila tudi, da podpira ilegalne priseljence in odprte meje. »Delil je objave, v katerih je izražena podpora ‘dreamerjem’, torej ilegalcem, in napadel Trumpovo uporabo izraza ‘slabi fantje’ (bad hombres) za nasilne ilegalne priseljence. Po njegovem mnenju je to ‘rasistični’ izraz,« je zapisala.

Svojo kritiko je zaključila z ostro ironijo: »Ni mi treba biti katoličanka, da vidim z lastnimi očmi. Ničesar ni za proslavljati. /.../ Tukaj imate svojega novega ‘čudovitega papeža’. «

Laura Loomer je sicer v ZDA znana po širjenju dezinformacij, sovražnem govoru in zarotah, zaradi česar so jo v preteklosti že večkrat blokirali na družbenih omrežjih. Njenih navedb o novem papežu Vatikan za zdaj ni komentiral.

Povezava med Trumpom in Loomerjevo

Donald Trump je v preteklosti večkrat izrazil osebno podporo Lauri Loomer. Ko je leta 2020 zmagala na republikanskih predizborih za kongresno kandidaturo na Floridi, ji je čestital z besedami: »Laura Loomer je zmagovalka. Podpiram jo in verjamem, da bo odlično zastopala konservativne vrednote.«

Poleg čestitk ji je Trump dal dovoljenje, da izvaja kampanjo v njegovem golf klubu Mar-a-Lago, kar je redka čast in znak političnega zaupanja. Podobno jo je podprl tudi ob njeni ponovni kandidaturi leta 2022.

Čeprav Loomer ni del Trumpovega uradnega političnega aparata, je večkrat poudarila, da ima stike z njegovim krogom svetovalcev. V določenih obdobjih je celo zatrjevala, da je sodelovala pri oblikovanju kampanjskih strategij ali bila povabljena k sodelovanju v njegovih političnih projektih. Tega sicer Trumpov štab ni uradno potrdil, a v konservativnih medijih so te navedbe krožile kot možne.